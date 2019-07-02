Панарин обскакал Овечкина. Самые жирные зарплаты россиян в НХЛ

Коллаж © LIFE. Фото © Aaron Doster / Zuma / TASS, AP Photo / Rick Scuteri

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Артемий Панарин подписал контракт с "Рейнджерс", по которому будет получать 11,6 млн долларов за сезон. Теперь именно Хлебушек — самый высокооплачиваемый российский хоккеист за океаном. Кто из наших игроков ещё получает космические деньги?

Теперь уже экс-игроки "Коламбуса" Артемий Панарин и Сергей Бобровский устроили мощный зарплатный взрыв в НХЛ. Хлебушек перебрался в "Рейнджерс", а Боб — в "Пантерз", и оба влетели в топ-10 самых высокооплачиваемых игроков лиги.

Больше Панарина среди всех игроков НХЛ зарабатывает только канадский гений из "Эдмонтона" Конор Макдэвид. А Бобровский — второй среди вратарей по уровню зарплаты после Кэри Прайса из "Монреаля". При этом среди россиян бывшие партнёры по "Коламбусу" на первых местах. Более того, из российских игроков никто и никогда не зарабатывал в НХЛ так много. И это Панарин ещё продешевил на 7 миллионов долларов, выбрав Нью-Йорк в качестве места жительства для себя и своей девушки Алисы Знарок — дочери бывшего главного тренера сборной России.

Но коркинский Хлебушек всё равно возглавил список самых высокооплачиваемых россиян в лиге. И вот кого он обошёл.

Артемий Панарин

  • 11,6 млн долларов
  • "Нью-Йорк Рейнджерс"
  • 27 лет
  • Крайний нападающий

Коркинец отыграл два мощных сезона в "Коламбусе", но решил уйти. Теперь он самый дорогой Хлебушек в мире

Фото © Агентство городских новостей "Москва"

Сергей Бобровский

  • 10 млн долларов
  • "Флорида Пантерз"
  • 30 лет
  • Вратарь

Двукратный обладатель "Везины" тоже рванул из "Коламбуса", но в другую команду. Он теперь второй вратарь в НХЛ по зарплате

Фото © Aaron Doster/CSM via ZUMA Wire

Александр Овечкин

  • 9,5 млн долларов
  • "Вашингтон Кэпиталз"
  • 33 года
  • Крайний нападающий

Ови подписал свой суперконтракт с "Кэпиталз" ещё в 2008-м. Теперь он внезапно не первый по зарплате среди россиян в лиге

Фото © AP Photo/Nick Wass

Евгений Малкин

  • 9,5 млн долларов
  • "Питтсбург Пингвинз"
  • 32 года
  • Центрфорвард

Магнитогорец лишь четвёртый по уровню зарплаты, зато Кубков Стэнли у него больше, чем у первых троих вместе взятых

Фото © AP Photo/Julio Cortez

Никита Кучеров

  • 9,5 млн долларов
  • "Тампа-Бэй Лайтнинг"
  • 26 лет
  • Крайний нападающий

Новый контракт MVP регулярки вступит в силу только в грядущем сезоне. За прошедший он получил "всего" 5 миллионов долларов

Фото © AP Photo/Paul Sancya

Евгений Кузнецов

  • 7,8 млн долларов
  • "Вашингтон Кэпиталз"
  • 27 лет
  • Центрфорвард

Лучше Кузи в "Вашингтоне" играет только Овечкин. Больше получает тоже только он

Фото © EPA/MELANIE DUCHENE/ТАСС

Владимир Тарасенко

  • 7,5 млн долларов
  • "Сент-Луис Блюз"
  • 27 лет
  • Крайний нападающий

Обладатель Кубка Стэнли этого сезона подписал своё соглашение в 2015 году. В межсезонье он может сменить команду

Фото © AP Photo/Michael Dwyer

Илья Ковальчук

  • 6,2 млн долларов
  • "Лос Анджелес Кингз"
  • 36 лет
  • Крайний нападающий

После провального чемпионата мира Ковальчуку припоминали гигантскую зарплату в СКА. Что ж, в "Кингз" он получает намного меньше

Фото © AP Photo/Joel Auerbach

Александр Радулов

  • 6,2 млн долларов
  • "Даллас Старз"
  • 32 года
  • Крайний нападающий

Радулов вернулся в НХЛ в 2016 году. А годом позже подписал контракт с "Далласом" на 31 миллион долларов

Фото © AP Photo/Mark Humphrey

Дмитрий Орлов

  • 5,1 млн долларов
  • "Вашингтон Кэпиталз"
  • 27 лет
  • Защитник

Орлов — единственный игрок обороны, заслуживший такой жирный контракт. С 2015 года он не пропустил ни одной игры за "Вашингтон"

Фото © AP Photo/Karl B DeBlaker

Автор:
Дмитрий Садылко
ДС
Дмитрий Садылко
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