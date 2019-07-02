Панарин обскакал Овечкина. Самые жирные зарплаты россиян в НХЛ

Артемий Панарин подписал контракт с "Рейнджерс", по которому будет получать 11,6 млн долларов за сезон. Теперь именно Хлебушек — самый высокооплачиваемый российский хоккеист за океаном. Кто из наших игроков ещё получает космические деньги?

Теперь уже экс-игроки "Коламбуса" Артемий Панарин и Сергей Бобровский устроили мощный зарплатный взрыв в НХЛ. Хлебушек перебрался в "Рейнджерс", а Боб — в "Пантерз", и оба влетели в топ-10 самых высокооплачиваемых игроков лиги.

Больше Панарина среди всех игроков НХЛ зарабатывает только канадский гений из "Эдмонтона" Конор Макдэвид. А Бобровский — второй среди вратарей по уровню зарплаты после Кэри Прайса из "Монреаля". При этом среди россиян бывшие партнёры по "Коламбусу" на первых местах. Более того, из российских игроков никто и никогда не зарабатывал в НХЛ так много. И это Панарин ещё продешевил на 7 миллионов долларов, выбрав Нью-Йорк в качестве места жительства для себя и своей девушки Алисы Знарок — дочери бывшего главного тренера сборной России.

Но коркинский Хлебушек всё равно возглавил список самых высокооплачиваемых россиян в лиге. И вот кого он обошёл.

Артемий Панарин 11,6 млн долларов

"Нью-Йорк Рейнджерс"

27 лет

Крайний нападающий Коркинец отыграл два мощных сезона в "Коламбусе", но решил уйти. Теперь он самый дорогой Хлебушек в мире Фото © Агентство городских новостей "Москва"

Сергей Бобровский 10 млн долларов

"Флорида Пантерз"

30 лет

Вратарь Двукратный обладатель "Везины" тоже рванул из "Коламбуса", но в другую команду. Он теперь второй вратарь в НХЛ по зарплате Фото © Aaron Doster/CSM via ZUMA Wire

Александр Овечкин 9,5 млн долларов

"Вашингтон Кэпиталз"

33 года

Крайний нападающий Ови подписал свой суперконтракт с "Кэпиталз" ещё в 2008-м. Теперь он внезапно не первый по зарплате среди россиян в лиге Фото © AP Photo/Nick Wass

Евгений Малкин 9,5 млн долларов

"Питтсбург Пингвинз"

32 года

Центрфорвард Магнитогорец лишь четвёртый по уровню зарплаты, зато Кубков Стэнли у него больше, чем у первых троих вместе взятых Фото © AP Photo/Julio Cortez

Никита Кучеров 9,5 млн долларов

"Тампа-Бэй Лайтнинг"

26 лет

Крайний нападающий Новый контракт MVP регулярки вступит в силу только в грядущем сезоне. За прошедший он получил "всего" 5 миллионов долларов Фото © AP Photo/Paul Sancya

Евгений Кузнецов 7,8 млн долларов

"Вашингтон Кэпиталз"

27 лет

Центрфорвард Лучше Кузи в "Вашингтоне" играет только Овечкин. Больше получает тоже только он Фото © EPA/MELANIE DUCHENE/ТАСС

Владимир Тарасенко 7,5 млн долларов

"Сент-Луис Блюз"

27 лет

Крайний нападающий Обладатель Кубка Стэнли этого сезона подписал своё соглашение в 2015 году. В межсезонье он может сменить команду Фото © AP Photo/Michael Dwyer

Илья Ковальчук 6,2 млн долларов

"Лос Анджелес Кингз"

36 лет

Крайний нападающий После провального чемпионата мира Ковальчуку припоминали гигантскую зарплату в СКА. Что ж, в "Кингз" он получает намного меньше Фото © AP Photo/Joel Auerbach

Александр Радулов 6,2 млн долларов

"Даллас Старз"

32 года

Крайний нападающий Радулов вернулся в НХЛ в 2016 году. А годом позже подписал контракт с "Далласом" на 31 миллион долларов Фото © AP Photo/Mark Humphrey