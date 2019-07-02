Панарин обскакал Овечкина. Самые жирные зарплаты россиян в НХЛ
Коллаж © LIFE. Фото © Aaron Doster / Zuma / TASS, AP Photo / Rick Scuteri
Теперь уже экс-игроки "Коламбуса" Артемий Панарин и Сергей Бобровский устроили мощный зарплатный взрыв в НХЛ. Хлебушек перебрался в "Рейнджерс", а Боб — в "Пантерз", и оба влетели в топ-10 самых высокооплачиваемых игроков лиги.
Больше Панарина среди всех игроков НХЛ зарабатывает только канадский гений из "Эдмонтона" Конор Макдэвид. А Бобровский — второй среди вратарей по уровню зарплаты после Кэри Прайса из "Монреаля". При этом среди россиян бывшие партнёры по "Коламбусу" на первых местах. Более того, из российских игроков никто и никогда не зарабатывал в НХЛ так много. И это Панарин ещё продешевил на 7 миллионов долларов, выбрав Нью-Йорк в качестве места жительства для себя и своей девушки Алисы Знарок — дочери бывшего главного тренера сборной России.
Но коркинский Хлебушек всё равно возглавил список самых высокооплачиваемых россиян в лиге. И вот кого он обошёл.
Артемий Панарин
- 11,6 млн долларов
- "Нью-Йорк Рейнджерс"
- 27 лет
- Крайний нападающий
Коркинец отыграл два мощных сезона в "Коламбусе", но решил уйти. Теперь он самый дорогой Хлебушек в мире
Фото © Агентство городских новостей "Москва"
Сергей Бобровский
- 10 млн долларов
- "Флорида Пантерз"
- 30 лет
- Вратарь
Двукратный обладатель "Везины" тоже рванул из "Коламбуса", но в другую команду. Он теперь второй вратарь в НХЛ по зарплате
Фото © Aaron Doster/CSM via ZUMA Wire
Александр Овечкин
- 9,5 млн долларов
- "Вашингтон Кэпиталз"
- 33 года
- Крайний нападающий
Ови подписал свой суперконтракт с "Кэпиталз" ещё в 2008-м. Теперь он внезапно не первый по зарплате среди россиян в лиге
Фото © AP Photo/Nick Wass
Евгений Малкин
- 9,5 млн долларов
- "Питтсбург Пингвинз"
- 32 года
- Центрфорвард
Магнитогорец лишь четвёртый по уровню зарплаты, зато Кубков Стэнли у него больше, чем у первых троих вместе взятых
Фото © AP Photo/Julio Cortez
Никита Кучеров
- 9,5 млн долларов
- "Тампа-Бэй Лайтнинг"
- 26 лет
- Крайний нападающий
Новый контракт MVP регулярки вступит в силу только в грядущем сезоне. За прошедший он получил "всего" 5 миллионов долларов
Фото © AP Photo/Paul Sancya
Евгений Кузнецов
- 7,8 млн долларов
- "Вашингтон Кэпиталз"
- 27 лет
- Центрфорвард
Лучше Кузи в "Вашингтоне" играет только Овечкин. Больше получает тоже только он
Фото © EPA/MELANIE DUCHENE/ТАСС
Владимир Тарасенко
- 7,5 млн долларов
- "Сент-Луис Блюз"
- 27 лет
- Крайний нападающий
Обладатель Кубка Стэнли этого сезона подписал своё соглашение в 2015 году. В межсезонье он может сменить команду
Фото © AP Photo/Michael Dwyer
Илья Ковальчук
- 6,2 млн долларов
- "Лос Анджелес Кингз"
- 36 лет
- Крайний нападающий
После провального чемпионата мира Ковальчуку припоминали гигантскую зарплату в СКА. Что ж, в "Кингз" он получает намного меньше
Фото © AP Photo/Joel Auerbach
Александр Радулов
- 6,2 млн долларов
- "Даллас Старз"
- 32 года
- Крайний нападающий
Радулов вернулся в НХЛ в 2016 году. А годом позже подписал контракт с "Далласом" на 31 миллион долларов
Фото © AP Photo/Mark Humphrey
Дмитрий Орлов
- 5,1 млн долларов
- "Вашингтон Кэпиталз"
- 27 лет
- Защитник
Орлов — единственный игрок обороны, заслуживший такой жирный контракт. С 2015 года он не пропустил ни одной игры за "Вашингтон"
Фото © AP Photo/Karl B DeBlaker
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