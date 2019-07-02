Кокорину позволили лечить колено в московском медцентре

Осуждённый футболист будет проходить курс реабилитации, пока его не отправят в колонию.

Пока Александра Кокорина ещё не этапировали в колонию из СИЗО, он проходит реабилитацию в медицинском центре. Футболист получил специальное разрешение на лечение больного колена.

— Ему разрешили проходить реабилитацию в учреждении Департамента здравоохранения, его вывозят туда по графику. Это очень хороший московский центр, его там обследовали и сделали назначения. Он уже ездил на реабилитационные процедуры два или три раза — пока находится в СИЗО, он будет их делать. Сколько он успеет здесь сделать процедур, столько успеет. Когда будет назначена перевозка, тогда он со всеми документами отправится в колонию, и уже насколько возможно, будет там и завершать, —цитирует агентство городских новостей "Москва" уполномоченную по правам человека в столице Татьяну Потяеву.

Ранее сообщалось, что Кокорин, Мамаев и ещё два фигуранта дела будут этапированы в одну колонию.

Напомним, футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин были задержаны по обвинению в побоях и хулиганстве после того, как устроили сразу две драки. 8 мая спортсменам вынесли приговор: они получили 18 и 17 месяцев колонии общего режима соответственно. Вскоре Мосгорсуд отменил приговор Пресненского суда Москвы и назначил новый, в котором была изменена информация в части квалификации действий фигурантов громкого дела.

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