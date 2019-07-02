"Тоттенхэм" впервые за полтора года купил футболиста

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Фото © Twitter / Tottenham Hotspur‏

Последним приобретением финалиста Лиги чемпионов долгое время оставался Лукас Моура.

Лондонский "Тоттенхэм" объявил о трансфере 18-летнего вингера Джека Кларка из "Лидса". Контракт с футболистом подписан до 2023 года. Это первый трансфер клуба из Северного Лондона за 517 дней. "Тоттенхэм" не покупал футболистов с января 2018 года, когда к команде присоединился Лукас Моура из ПСЖ.

По данным СМИ, "Тоттенхэм" заплатил за английского тинейджера около 11 миллионов евро. При этом хоть трансфер и полноценный, в ближайшем сезоне Кларк точно не сыграет за новый клуб. "Тоттенхэм" получил права на футболиста, но тут же отдал его в аренду обратно в "Лидс".

Отсутствие трансферов не помешало "Тоттенхэму" в минувшем сезоне добиться главного успеха в своей еврокубковой истории — финала Лиги чемпионов УЕФА, в котором лондонцы уступили "Ливерпулю".

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