"Тоттенхэм" впервые за полтора года купил футболиста

Последним приобретением финалиста Лиги чемпионов долгое время оставался Лукас Моура.

Лондонский "Тоттенхэм" объявил о трансфере 18-летнего вингера Джека Кларка из "Лидса". Контракт с футболистом подписан до 2023 года. Это первый трансфер клуба из Северного Лондона за 517 дней. "Тоттенхэм" не покупал футболистов с января 2018 года, когда к команде присоединился Лукас Моура из ПСЖ.

✍️ We are delighted to announce the signing of Jack Clarke from Leeds United.



He has agreed a contract with the Club until 2023 and will return to the Championship side on loan for the 2019/20 season.



📲 Get the latest on our Spurs Official app 👇#WelcomeJack ⚪️ #COYS — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) 2 июля 2019 г.

По данным СМИ, "Тоттенхэм" заплатил за английского тинейджера около 11 миллионов евро. При этом хоть трансфер и полноценный, в ближайшем сезоне Кларк точно не сыграет за новый клуб. "Тоттенхэм" получил права на футболиста, но тут же отдал его в аренду обратно в "Лидс".

Отсутствие трансферов не помешало "Тоттенхэму" в минувшем сезоне добиться главного успеха в своей еврокубковой истории — финала Лиги чемпионов УЕФА, в котором лондонцы уступили "Ливерпулю".