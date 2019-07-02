Российская легкоатлетка выступит в Марселе в чужой обуви из-за утери багажа

Шиповки Дарье Клишиной на турнире в Марселе предоставит её французская соперница.

Российская прыгунья в длину Дарья Клишина не сможет выступить на турнире в Марселе в своей экипировке. По вине авиакомпании спортсменка прибыла во Францию без багажа. Существовала даже вероятность, что Клишина из-за этого пропустит турнир, но ей пришли на помощь.

— Клишина приняла решение выступить на турнире в Марселе. Несмотря на неполучение багажа, она будет прыгать в форме, которую предоставит ей её спонсор — компания Nike. А шиповки Дарье даст одна из французских спортсменок, — цитирует ТАСС пресс-службу Всероссийской федерации лёгкой атлетики.

Клишина — двукратная чемпионка Европы и вице-чемпионка мира по прыжкам в длину. Последние полтора года спортсменка не принимала участия в соревнованиях. На Олимпиаде в Рио Дарья стала единственной российской легкоатлеткой, допущенной до соревнований, но под нейтральным флагом.