Чалов может стать одноклубником Черышева

На лучшего бомбардира РПЛ претендуют итальянский "Лацио" и испанская "Валенсия".

Лучший бомбардир прошедшего сезона РПЛ Фёдор Чалов в ближайшее время может уехать в европейский клуб. По данным портала Tuttomercatoweb.com, итальянский "Лацио" готов побороться за игрока с испанской "Валенсией". Издание оценивает Чалова в 20 миллионов евро, хотя, по данным transfermarkt, форвард ЦСКА стоит 16 миллионов.

В сезоне 2018/2019 21-летний Чалов забил за ЦСКА 15 голов и стал лучшим бомбардиром РПЛ. Кроме того, молодой нападающий впервые получил вызов в национальную сборную России.

Если Чалов окажется в "Валенсии", то там он встретится с другим игроком сборной — Денисом Черышевым. "Летучие мыши" как раз недавно выкупили российского полузащитника у "Вильярреала".