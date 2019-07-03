Убил двух зайцев из трёх. Зачем Панарин стал "рейнджером"?

Третьего зайца в виде Кубка Стэнли самый высокооплачиваемый российский хоккеист попробует подстрелить в ближайшие семь лет.

Главная сделка межсезонья в НХЛ свершилась. Бывший нападающий "Коламбуса" 27-летний российский хоккеист Артемий Панарин не стал откладывать дело в долгий ящик и подписал контракт с "Нью-Йорк Рейнджерс". Стороны ударили по рукам в первый же день, когда в НХЛ открылось трансферное окно.

Контракт Артемий получил, безусловно, шикарный. Соглашение, по которому Хлебушек в год будет зарабатывать 11,6 миллиона долларов, рассчитано на семь лет. Но сможет ли Панарин со своей новой командой в ближайшее время всерьёз претендовать на победу в Кубке Стэнли? Вот главный вопрос, на который сейчас вряд ли кто ответит.

Выбор Артемия в пользу "Рейнджерс" понятен. Парень хотел жить в большом мегаполисе и играть за один из самых популярных клубов НХЛ, при этом хорошо зарабатывая. Так и произошло. Нью-Йорк — отличное место для жизни и продолжения карьеры. Да и цифры в контракте прописаны такие, что о деньгах теперь можно не беспокоиться. Возможно, на данный момент это самое серьёзное решение, которое принял Артемий за свою жизнь, так как все предложения, которые поступали Панарину от других клубов, были также беспроигрышные.

Но Артемий, похоже, уже знал, где хочет продолжить играть в хоккей. Именно поэтому россиянин сделал свой выбор достаточно быстро. Его не остановил и тот факт, что в "Айлендерс" готовы были заплатить на семь миллионов долларов больше, чем "Рейнджерс". Но возможность поиграть на легендарном "Мэдисон-сквер-гарден" и попытаться стать легендой синерубашечников, оказалась заманчивее денег.

"Нью-Йорк Рейнджерс" нового образца будет строиться вокруг Панарина. На российского форварда руководство клуба сделало большую ставку, и Артемий обязан это доверие своих новых боссов оправдать. В последние два сезона "Рейнджеры" не попадали в плей-офф. Приобретение такого форварда, как Панарин, должно помочь нью-йоркскому клубу преодолеть неудачи последних лет. Артемию отведена роль лидера, с него будет и особый спрос за результаты команды. Хлебушек это прекрасно понимает и готов к новому вызову. Он был лидером в "Коламбусе" и наверняка станет им и в "Нью-Йорке". Однако парням с Бродвея будет непросто прямо сейчас конкурировать с лучшими клубами НХЛ за Кубок Стэнли, но выйти в плей-офф и прилично пошуметь там им вполне под силу.

Артемий Панарин занимается хоккеем 22 года. За это время он проделал долгий путь от деревни Коркино до Манхэттена и стал звездой НХЛ. В лучшей хоккейной лиге мира Артемий провёл четыре отличных сезона, поиграв за "Чикаго" и "Коламбус", но что-то подсказывает, что его яркая история только начинает свой отсчёт, в которой непременно найдётся место для третьего зайца — Кубка Стэнли.

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