Зе Луиш расплакался из-за ухода из "Спартака"

Нападающий из Кабо-Верде за 8,5 миллиона евро переходит в португальский "Порту".

Нападающий Зе Луиш уходит из "Спартака". Московский клуб согласовал трансфер кабо-вердианского футболиста в португальский клуб "Порту". Стоимость перехода составит 8,5 миллиона евро. Форвард тепло попрощался с одноклубниками и не сдержал слёз.

— Я хочу поблагодарить всех за поддержку, которую мне здесь оказывали. Спасибо за все моменты, которые мы прошли вместе. Не люблю я прощаться, очень грустно... Но могу сказать, что останусь болельщиком "Спартака" на всю жизнь. Продолжайте бороться и отдавать все силы этому клубу, побеждайте! Горжусь, что играл за "Спартак". Если что было не так — простите. Спасибо всем и удачи! — сказал Зе Луиш.

Зе Луиш перешёл в "Спартак" в 2015 году. За четыре года в стане красно-белых он играл за команду в 109 матчах во всех турнирах и забил 35 мячей. Стал со "Спартаком" чемпионом России в 2017 году.