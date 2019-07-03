Панарин: Я чувствую энергию Нью-Йорка

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Фото © Twitter / New York Rangers

По словам Артемия, ему хватило десяти минут, чтобы принять одно из самых важных решений в своей жизни.

В Нью-Йорке состоялась презентация Артемия Панарина, на днях подписавшего с "Рейнджерс" семилетнее соглашение. Руководство клуба в восторге от этой сделки, а болельщики нью-йоркской команды уже сравнивают Хлебушка с легендарным Павлом Буре, который также играл за их команду.

— Я мечтал играть за "Рейнджерс". Это команда Большой шестёрки, и моё сердце здесь. Последние два дня получились сумбурными для меня. Немного потерял эмоций на переговорах, но сейчас я очень рад. Следующие пару дней постараюсь побольше погулять и насладиться Нью-Йорком. Я чувствую энергию этого места, — сказал Артемий журналистам.

На "Мэдисон-сквер-гарден" Артемия встречали, как настоящую звезду. Большое количество работников многофункционального комплекса лично поприветствовали будущего лидера "Рейнджерс". Панарин, кажется, такого тёплого приёма не ожидал.

Было сложно принять решение, так как существовало множество нюансов: деньги, города, команды. Был момент, когда я просто сел и десять минут послушал своё сердце, которое мне сказало, что Нью-Йорк будет лучшим решением для меня, — продолжил общение с журналистами Артемий. — Я уверен, что это мой дом. Очень жду первых игр за "Нью-Йорк Рейнджерс". Очень жаль, что ещё так долго до начала сезона.

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