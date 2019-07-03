Панарин: Я чувствую энергию Нью-Йорка

В Нью-Йорке состоялась презентация Артемия Панарина, на днях подписавшего с "Рейнджерс" семилетнее соглашение. Руководство клуба в восторге от этой сделки, а болельщики нью-йоркской команды уже сравнивают Хлебушка с легендарным Павлом Буре, который также играл за их команду.
— Я мечтал играть за "Рейнджерс". Это команда Большой шестёрки, и моё сердце здесь. Последние два дня получились сумбурными для меня. Немного потерял эмоций на переговорах, но сейчас я очень рад. Следующие пару дней постараюсь побольше погулять и насладиться Нью-Йорком. Я чувствую энергию этого места, — сказал Артемий журналистам.
Welcome to the New York Rangers! #NYR pic.twitter.com/lCOiNcoKq5— New York Rangers (@NYRangers) 2 июля 2019 г.
На "Мэдисон-сквер-гарден" Артемия встречали, как настоящую звезду. Большое количество работников многофункционального комплекса лично поприветствовали будущего лидера "Рейнджерс". Панарин, кажется, такого тёплого приёма не ожидал.
#NYR @9Artemi is welcomed by his new MSG family @TheGarden! 👏 👏 pic.twitter.com/4PljK6vQef— New York Rangers (@NYRangers) 2 июля 2019 г.
— Было сложно принять решение, так как существовало множество нюансов: деньги, города, команды. Был момент, когда я просто сел и десять минут послушал своё сердце, которое мне сказало, что Нью-Йорк будет лучшим решением для меня, — продолжил общение с журналистами Артемий. — Я уверен, что это мой дом. Очень жду первых игр за "Нью-Йорк Рейнджерс". Очень жаль, что ещё так долго до начала сезона.
“I’m really happy. I can’t wait for the first game and it’s unfortunate that we have to wait so long until the season starts.”— New York Rangers (@NYRangers) 2 июля 2019 г.
Hear from new #NYR @9Artemi. #IsItOctoberYet pic.twitter.com/G27xJfbyR5
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