Скоро в бой. Как Хабиб готовится защищать титул чемпиона UFC

Чуть более двух месяцев осталось до самого ожидаемого поединка года, как минимум для российских фанатов смешанных единоборств, в котором чемпион UFC в лёгком весе (70,3 кг) Хабиб Нурмагомедов сразится с временным чемпионом организации Дастином Пуарье.

Ровно за 60 дней до поединка Орёл начнёт "американский этап подготовки" в зале своего бессменного наставника в Штатах Хавьера Мендеса. Пока же сборы к бою с Пуарье Хабиб проводит в родном Дагестане, балуя своих подписчиков в "Инстаграме" постами о тренировочном процессе. Благодаря соцсетям фанаты ММА знают, что важное место в подготовке непобеждённого бойца занимает коллективная игра по смешанным правилам баскетбола и регби.

Кстати, Нурмагомедов прекрасно использует дальние броски в корзину, которые в традиционном баскетболе приносят забившей команде три очка. Помимо классической работы в зале ММА со своими одноклубниками в лице Ислама Махачева, Шамиля Завурова, Сайгида Изагахмаева, Мовлида Хайбулаева, Абубакара Нурмагомедова, Зубайры Тухугова, Хабиб не пропускает спринты на гору Тарки-Тау и работу над силовой выносливостью на побережье Каспийского моря, к примеру, используя полюбившуюся многим спортсменам работу с кувалдой и огромной автомобильной покрышкой.

Непосредственно работу над технико-тактическим совершенствованием Нурмагомедов начнёт уже в США, проводя спарринги со своими давними партнёрами по команде АКА Люком Рокхолдом и Дэниэлом Кормье.

Соперник чемпиона Дастин Пуарье, судя по соцсетям, не столь разнообразен в подготовке, но в одном из интервью Бриллиант признал, что активно прокачивает спину и ноги, дабы Хабибу было тяжелее его переводить в партер. Пока сложно сказать, сыграет ли это свою роль при защите американца от бесконечных тейкдаунов россиянина, привыкшего бороться на протяжении всей своей карьеры с бойцами гораздо тяжелее и физически сильнее… Элитный борец вольного стиля Дэниэл Кормье не даст соврать.

Не остаётся в стороне от предстоящего поединка за объединение поясов в лёгком дивизионе UFC и экс-чемпион Конор Макгрегор. По словам президента организации Дэйны Уайта, ирландец, вполне возможно, посетит предстоящий ивент в ОАЭ.

— Я искренне надеюсь, что в этом регионе у Макгрегора много поклонников. Я знаю, что некоторые слова, которые прозвучали, они воспринимают излишне серьёзно, но Хабиб же выиграл этот бой! Я считаю, что всё это просто был трештокинг. Разумеется, Хабиб и Конор не стали приятелями — они терпеть не могут друг друга. Но это часть бизнеса. Я уверен, что никаких проблем не возникнет, если он появится на шоу, — поделился своим мнением с журналистами Дэйна Уайт.

— В отличие от Нью-Йорка, из Абу-Даби ему уехать тяжело будет. Так что, если он собирается приехать, пусть приезжает, сидит, смотрит бои, но подставные фишки у него не получится сделать, потому что Абу-Даби — это далеко не Нью-Йорк. Я был во многих странах, и для меня самое безопасное место — это Абу-Даби и Дубай. Думаю, люди, которые побывали в Арабских Эмиратах, со мной согласятся, но это точно не место для шоу, — предостерёг Макгрегора Хабиб Нурмагомедов.

Прислушается ли к совету Орла ирландец или всё же постарается начать раскрутку к реваншу с дагестанцем именно в Абу-Даби какой-нибудь импозантной выходкой — узнаем в начале сентября!