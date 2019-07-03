Бесы Месси. Кто мешает великому аргентинцу выиграть трофей со сборной?

Минувшей ночью Аргентина проиграла Бразилии в полуфинале Кубка Америки. Для Лионеля Месси это поражение стало уже девятой подряд неудачной попыткой выиграть хоть что-то для своей страны. В этот раз он обвинил во всём судей. А кто мешал лучшему игроку мира в другие разы?

На Кубке Америки — 2019 Аргентина играла ни шатко ни валко, но тем не менее умудрилась добраться до полуфинала турнира. А там — классика южноамериканского и мирового футбола — противостояние с Бразилией. Альбиселесте выдали лучший матч на Копе, но проиграли пентакампеонам со счётом 2:0.

Капитан сборной Аргентины Лео Месси в этой встрече снова не забил, у него на турнире всего один гол, да и тот — с пенальти в ворота Парагвая. А после поражения от бразильцев пятикратный обладатель "Золотого мяча" был буквально в ярости.

— У нас были голевые моменты, мяч попадал в каркас ворот — во вратарской было жарко. Нам не дали пару пенальти. Они не играли лучше нас. Они быстро открыли счёт, а второй гол был забит после того, как нам не дали пенальти. Судья показывал карточки за всякую фигню и даже не удосужился обратиться к VAR. Это невероятно! Так было весь матч. При малейшем контакте он свистел в пользу соперника, и эта хрень отвлекала нас от игры, — распылялся разъярённый Лионель.

Таким Месси бывает нечасто, но тут его злость понять можно. Он проигрывает уже девятый крупный турнир со сборной! Что же ему постоянно мешает?

ЧМ-2006: поражение в 1/4 финала от Германии (1:1, пен. 2:4)

Месси на турнире сыграл три матча, забил один гол.

Кто помешал Месси?

Главный тренер Хосе Пекерман — он оставил 19-летнего Месси в запасе на эту игру.

Нападающий немцев Мирослав Клозе — именно он забил в той игре.

Аргентинцы Роберто Айяла и Эстебан Камбьяссо не забили послематчевые пенальти.

Кубок Америки — 2007: поражение в финале от Бразилии (0:3)

Месси на том турнире сыграл шесть матчей, забил два гола, стал лучшим молодым игроком турнира и получил приз за лучший гол.

Кто помешал Месси?

Снова Айала — аргентинский защитник в том матче забил гол в свои ворота.

ЧМ-2010: поражение в 1/4 финала от Германии (0:4).

Месси провёл на турнире пять матчей, но не забил ни одного гола.

Кто помешал Месси?

Главный тренер Диего Марадона — его ругали за неумение строить игру.

Снова Клозе — немецкий форвард — оформил дубль.

Вратарь Мануэль Нойер — голкипер тогда был на пике формы.

Кубок Америки — 2011: поражение в 1/4 финала от Уругвая (1:1, пен. 3:4)

Месси сыграл на турнире четыре матча, не забил ни разу.

Кто помешал Месси?

Хавьер Маскерано — капитан команды — схлопотал удаление на 86-й минуте.

Карлос Тевес — единственный из аргентинцев, кто не забил послематчевый пенальти.

Фернандо Муслера — вратарь сборной Уругвая — отразил удар Тевеса.

ЧМ-2014: поражение в финале от Германии (0:1)

Месси сыграл семь матчей, в которых забил четыре гола. По итогам турнира получил награду как лучший футболист чемпионата.

Кто помешал Месси?

Гонсало Игуаин — аргентинский нападающий — открыл счёт в этой встрече, но залез в офсайд, и взятие ворот отменили.

Марио Гётце — немецкий игрок, заменивший по ходу матча Мирослава Клозе, забил золотой гол для своей сборной.

Йоахим Лёв в очередной раз оставил Аргентину не у дел.

Кубок Америки — 2015: поражение в финале от Чили (0:0, пен. 1:4)

Месси на турнире провёл шесть матчей, в которых сумел отличиться однажды. Тем не менее был назван игроком турнира, но награду получать отказался.

Кто помешал Месси?

Гонсало Игуаин — форвард — не реализовал несколько выгодных моментов, а затем не забил послематчевый пенальти.

Эвер Банега тоже не сумел забить с 11 метров.

Артуро Видаль — чилиец — был признан лучшим игроком матча, забил послематчевый пенальти.

Кубок Америки — 2016: поражение в финале от Чили (0:0, пен. 2:4)

Месси провёл на турнире пять матчей, забил пять голов.

Кто помешал Месси?

Лукас Билья — аргентинский полузащитник — не реализовал пенальти.

Клаудио Браво — чилийский вратарь — много тащил в игре, а потом отразил ещё и удар Бильи с точки, став лучшим игроком матча.

Сам Лео Месси с пенальти отправил мяч выше ворот.

ЧМ-2018: поражение в 1/8 финала от Франции (3:4)

Месси сыграл на турнире четыре матча, забил один гол.

Кто помешал Месси?

Килиан Мбаппе — 18-летний француз — оформил дубль в ворота аргентинцев.

Бенжамен Павар — гол французского защитника в итоге признали лучшим на турнире.

Маркос Рохо — аргентинский защитник — не успел за Мбаппе и сфолил на нём в штрафной, из-за чего рефери назначил пенальти, с которого Антуан Гризманн открыл счёт в игре.

Главные бесы Месси

Немецкий форвард Мирослав Клозе и немецкий тренер Йоахим Лёв дважды лишали Месси надежд на Кубок мира. Собственные же игроки — Роберто Айяла и Гонсало Игуаин — тоже не раз подводили легендарного аргентинца. Но возможно, что Лео просто не судьба взять со сборной серьёзный трофей. Пока в его активе только победа на молодёжном чемпионате мира и на Олимпиаде. Но бросать Аргентину он пока не намерен.