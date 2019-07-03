"Спартак" представил новую форму из переработанного пластика

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Фото © spartak.com

При создании футболок дизайнеры вдохновлялись внешним видом домашнего стадиона команды.

"Спартак" представил новую форму, которую разработала компания Nike. Её ключевые особенности:

  • дизайн основного комплекта выполнен в стиле "Открытие-арены" — это видно по серому узору на горизонтальной полосе и вырезу в форме трапеции;
  • форма изготовлена с помощью спецтехнологии, которая быстро испаряет влагу;
  • материалом для футболок и шортов послужили переработанные пластиковые бутылки.

Кроме того, отдельное событие для фанатов — это возвращение белой полосы в районе груди, о чём упомянул капитан команды Георгий Джикия.

— Наша форма на новый сезон 2019/2020. Рад возвращению полосы. А вам нравится? — написал защитник в "Инстаграме".

Завтра "Спартак" на Кубке Париматч Премьер сыграет с "Краснодаром". При удачном раскладе красно-белые могут второй раз подряд выиграть этот трофей.

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