"Спартак" представил новую форму из переработанного пластика

При создании футболок дизайнеры вдохновлялись внешним видом домашнего стадиона команды.

"Спартак" представил новую форму, которую разработала компания Nike. Её ключевые особенности:

дизайн основного комплекта выполнен в стиле "Открытие-арены" — это видно по серому узору на горизонтальной полосе и вырезу в форме трапеции;

форма изготовлена с помощью спецтехнологии, которая быстро испаряет влагу;

материалом для футболок и шортов послужили переработанные пластиковые бутылки.

😎 Компания Nike представила домашнюю и гостевую форму ФК «Спартак» на новый сезон



В сезоне 19/20 спартаковцы намерены вернуться еще сильнее и биться за место на олимпе российского футбола. Чтобы достичь своих целей, игрокам предстоит бороться подобно гладиаторам#силавединстве pic.twitter.com/w2buEH0fie — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 3 июля 2019 г.

Кроме того, отдельное событие для фанатов — это возвращение белой полосы в районе груди, о чём упомянул капитан команды Георгий Джикия.

— Наша форма на новый сезон 2019/2020. Рад возвращению полосы. А вам нравится? — написал защитник в "Инстаграме".

Завтра "Спартак" на Кубке Париматч Премьер сыграет с "Краснодаром". При удачном раскладе красно-белые могут второй раз подряд выиграть этот трофей.