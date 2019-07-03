Кудряшов тренируется с "Торпедо", но его ждут в Турции

32-летний левый защитник сборной России в настоящий момент находится в поиске клуба.

Фёдор Кудряшов не стал продлевать контракт с турецким клубом "Истанбул Башакшехир" после завоевания серебряных медалей чемпионата Турции. В связи с этим с 30 июня 2019 года 32-летний защитник стал свободным агентом. Чтобы не терять форму, он попросил своего бывшего партнёра по сборной, а ныне главного тренера "Торпедо" Сергея Игнашевича о возможности тренироваться вместе с автозаводцами.

— Кудряшов находится в поисках команды и пока поддерживает форму у нас. Он сам изъявил такое желание. Пока не было переговоров, что, если команда не будет найдена, он присоединится к нам, — цитирует Sportbox пресс-атташе "Торпедо" Руслана Маслюка.

Что касается дальнейших вариантов развития футбольной карьеры Кудряшова, то заинтересованность в игроке проявляли "Ахмат" и "Зенит". Однако сейчас появилась информация, что защитник сборной России востребован в Турции, его хочет заполучить чемпион страны "Фенербахче". Об этом сообщает издание "Чемпионат".

Кудряшов четырежды становился серебряным призёром чемпионата России и один раз стал вторым в чемпионате Турции. Золотые медали национальных первенств защитнику пока не покорялись.