Головин, Фалькао и Фабрегас презентовали новую форму "Монако"

Футболки клуба выполнены в традиционных красно-белых цветах, на груди есть золотые вставки.

Французский "Монако" показал, как будет выглядеть форма клуба в новом сезоне. На постере в новых футболках изображены игроки команды Желсон Мартинш, Александр Головин, Радамель Фалькао, Бенуа Бадиашиле и Сеск Фабрегас.

😍🆕♦️ Kappa X AS Monaco ♦️ #RELOADED



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Цвета основного комплекта остались неизменными — красный и белый. Однако дизайн стал несколько другим: рукава, например, теперь красные, а не белые, как это было в прошлом сезоне. Кроме того, на груди справа присутствуют золотые вставки с логотипом технического спонсора монегасков — компании "Kappa".

В прошедшем сезоне "Монако" занял 17-е спасительное место в Лиге 1, избежав понижения в классе. Головин, перешедший из ЦСКА за 30 миллионов евро, забил три гола и сделал три результативные передачи в 30 играх чемпионата страны.

Ранее новую форму из переработанного пластика презентовал московский "Спартак".