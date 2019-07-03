Аршавин официально развёлся с женой

По решению суда двухлетняя дочь экс-футболиста останется жить с его бывшей супругой.

Андрей и Алиса Аршавины официально развелись. Причём во время финального аккорда бракоразводного процесса в Красносельском районном суде Петербурга ни экс-футболист, ни журналистка не присутствовали.

— Брак расторгнут. Место нахождения ребёнка — с матерью, — пояснила решение суда ТАСС адвокат Аршавина Виктория Савицкая.

Суд также обязал Аршавина выплачивать 1/8 от суммы дохода в качестве алиментов. При этом бывшая супруга спортсмена намерена добиваться полноценного раздела имущества, заявил её адвокат.

Напомним, Андрей Аршавин женился на Алисе Казьминой в 2016 году. А в январе этого года стало известно об их разводе.