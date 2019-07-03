ЦСКА проиграл все матчи на Кубке Париматч Премьер

ЦСКА проиграл третий подряд матч на Кубке Париматч Премьер, который проходит в Австрии. В заключительном матче турнира армейцы уступили со счётом 1:2 "Ростову".
Все голы матча уложились в первый тайм. Счёт открыл узбекистанский футболист "Ростова" Эльдор Шомуродов.
🔥 Элдор Шомуродов забивает первый мяч в сегодняшней игре.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) 3 июля 2019 г.
📺 Смотрите игру #ЦСКАРостов прямо сейчас на #МАТЧПРЕМЬЕР
💻 https://t.co/agcs9OhIRO pic.twitter.com/79LXev3Bnr
Затем равными цифры на табло сделал нападающий армейцев Фёдор Чалов.
⚽ Ответный мяч армейцев в исполнении Фёдора Чалова.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) 3 июля 2019 г.
📺 Смотрите игру #ЦСКАРостов прямо сейчас на #МАТЧПРЕМЬЕР
💻 https://t.co/agcs9OhIRO pic.twitter.com/C8rcqVVktl
Однако под занавес тайма Шомуродов оформил дубль, чем принёс победу своей команде.
⚽️ Элдор Шомуродов оформляет первый дубль на Кубке Париматч Премьер— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) 3 июля 2019 г.
📺 Смотрите игру #ЦСКАРостов прямо сейчас на #МАТЧПРЕМЬЕР
💻 https://t.co/agcs9OhIRO pic.twitter.com/XGhhVoFngh
1:2 — ЦСКА терпит третье поражение на турнире и занимает последнее место в группе. "Ростов" же набирает шесть очков и сравнивается с "Краснодаром", который лидирует в таблице.
Кубок Париматч Премьер.
ЦСКА — "Ростов" — 1:2.
Голы: Шомудоров 10', 44' (0:1, 0:2), Чалов 28' (1:1).
Таблица:
- "Краснодар" — 6 очков
- "Ростов" — 6 очков
- "Спартак" — 3 очка
- ЦСКА — 0 очков
Завтра свой последний матч проведут "Спартак" и "Краснодар".