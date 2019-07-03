ЦСКА проиграл все матчи на Кубке Париматч Премьер

В заключительном туре армейцы уступили "Ростову" со счётом 1:2 и заняли последнее место.

ЦСКА проиграл третий подряд матч на Кубке Париматч Премьер, который проходит в Австрии. В заключительном матче турнира армейцы уступили со счётом 1:2 "Ростову".

Все голы матча уложились в первый тайм. Счёт открыл узбекистанский футболист "Ростова" Эльдор Шомуродов.

Затем равными цифры на табло сделал нападающий армейцев Фёдор Чалов.

Однако под занавес тайма Шомуродов оформил дубль, чем принёс победу своей команде.

1:2 — ЦСКА терпит третье поражение на турнире и занимает последнее место в группе. "Ростов" же набирает шесть очков и сравнивается с "Краснодаром", который лидирует в таблице.

Кубок Париматч Премьер.

ЦСКА — "Ростов" — 1:2.

Голы: Шомудоров 10', 44' (0:1, 0:2), Чалов 28' (1:1).

Таблица:

"Краснодар" — 6 очков "Ростов" — 6 очков "Спартак" — 3 очка ЦСКА — 0 очков

Завтра свой последний матч проведут "Спартак" и "Краснодар".