Десятки фанатов "Ювентуса" встретили вернувшегося в клуб Буффона

Возвращение в "Ювентус" Джанлуиджи Буффона становится реальностью. 41-летний итальянец уже прибыл в Турин для прохождения медицинского осмотра. Его встретили десятки фанатов "старой синьоры".
👍👍 Iniziate le visite mediche per @gianluigibuffon ➡️ https://t.co/DTa5prptFs pic.twitter.com/1gOdz22DQ0— JuventusFC (@juventusfc) 4 июля 2019 г.
Ранее Лайф писал, что Буффон после завершения контракта с ПСЖ решил вернуться в "Ювентус". При этом легендарный итальянец согласился на роль второго вратаря клуба, основным голкипером останется поляк Войцех Щенсный.
Буффон ушёл из "Ювентуса" год назад как свободный агент. Затем он присоединился к французскому ПСЖ, с которым выиграл чемпионат и Суперкубок Франции. Главная же мечта итальянца — победа в Лиге чемпионов — по-прежнему от него ускользает.