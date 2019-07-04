Десятки фанатов "Ювентуса" встретили вернувшегося в клуб Буффона

41-летний легендарный голкипер прибыл в расположение туринской команды для прохождения медосмотра.

Возвращение в "Ювентус" Джанлуиджи Буффона становится реальностью. 41-летний итальянец уже прибыл в Турин для прохождения медицинского осмотра. Его встретили десятки фанатов "старой синьоры".

Ранее Лайф писал, что Буффон после завершения контракта с ПСЖ решил вернуться в "Ювентус". При этом легендарный итальянец согласился на роль второго вратаря клуба, основным голкипером останется поляк Войцех Щенсный.

Буффон ушёл из "Ювентуса" год назад как свободный агент. Затем он присоединился к французскому ПСЖ, с которым выиграл чемпионат и Суперкубок Франции. Главная же мечта итальянца — победа в Лиге чемпионов — по-прежнему от него ускользает.