Золотая молодёжь. Сколько Роналду, Месси и другие звёзды стоили в 19 лет?

Сделка официально свершилась: Жоау Феликс перешёл из "Бенфики" в "Атлетико Мадрид" за 126 миллионов евро. 19-летний нападающий обошёл Криштиану Роналду и стал самым дорогим португальцем в истории.
📝 | Acuerdo con el @SLBenfica para el traspaso de @joaofelix70.— Atlético de Madrid (@Atleti) 3 июля 2019 г.
🇵🇹 El delantero portugués ha firmado con nuestro club para las próximas 7 temporadas 🙌
🔴⚪ ¡Bienvenido a la familia rojiblanca! 🔴⚪
👉 https://t.co/bRENzFAyQB#AúpaAtleti #PuroTalento #BienvenidoJoãoFélix pic.twitter.com/NsAWSxoxlP
Кроме того, Феликс мгновенно ворвался в топ самых дорогих игроков за всю историю футбола. Сейчас он четвёртый в рейтинге.
- Неймар ("Барселона" — ПСЖ) — 222 млн евро
- Килиан Мбаппе ("Монако" — ПСЖ) — 180 млн евро
- Фелиппе Коутиньо ("Ливерпуль" — "Барселона") — 145 млн евро
- Жоау Феликс ("Бенфика" — "Атлетико") — 126 млн евро
- Усман Дембеле ("Боруссия" Дортмунд — "Барселона") — 125 млн евро
- Криштиану Роналду ("Реал Мадрид" — "Ювентус") — 117 млн евро
Что касается сверстников, то больше, чем за Феликса, платили только за одного парня — это Килиан Мбаппе. В 18 лет он перешёл из "Монако" в ПСЖ за сумасшедшие деньги, которые даже посчитать корректно не всегда выходит. Официальная сумма трансфера — 135 миллионов евро, но с учётом всех бонусов получаются и вовсе сумасшедшие 180 миллионов евро. Так или иначе, это больше, чем заплатили за португальца.
Настолько невероятные деньги за футболистов, тем более таких молодых, платить начали буквально недавно. А сколько стоили нынешние звёзды футбола в свои 19 лет?
Неймар, 27 лет
- В 19 лет стоил 30 млн евро
Сейчас бразилец, который мечтает вернуться в "Барсу", стоит 180 млн евро. А уходил в ПСЖ он и вовсе за 222 млн евро
Фото © Instagram/neymarjr
Килиан Мбаппе, 20 лет
- В 19 лет стоил 200 млн евро
Чемпион мира — самый дорогой тинейджер в мире. Ещё в 18 лет за него заплатили 180 млн евро, а сейчас он ещё подорожал
Фото © Instagram/k.mbappe
Фелиппе Коутиньо, 27 лет
- В 19 лет стоил 8 млн евро
Полтора года назад "Барса" купила бразильца у "Ливерпуля" за 145 млн евро, сейчас он стоит 90
Фото © Instagram/phil.coutinho
Усман Дембеле, 22 года
- В 19 лет стоил 28 млн евро
До перехода в "Барсу" за 125 млн евро француз стоил почти на 100 дешевле. А сейчас вот как раз ровно 100
Фото © Instagram/o.dembele7
Криштиану Роналду, 34 года
- В 19 лет стоил 18 млн евро
К 19 годам Роналду уже играл в МЮ, но пришёл туда всего за 19 млн евро. "Реал" купил его за 94, а "Ювентус" — за 117 млн евро
Фото © Instagram/cristiano
Лионель Месси, 32 года
- В 19 лет стоил 15 млн евро
За Месси никто никогда не платил, потому что он всю карьеру играет в "Барселоне". Но в 19 лет его оценивали в 15 млн евро
Фото © Instagram/leomessi
Мохаммед Салах, 27 лет
- В 19 лет стоил 1,5 млн евро
Сегодня египтянин — один из самых дорогих игроков мира: он стоит 150 млн евро. А в 19 лет его оценивали в 100 раз дешевле
Фото © Instagram/mosalah
Эден Азар, 28 лет
- В 19 лет стоил 18 млн евро
Бельгиец повторяет путь Роналду: стоил 18 млн евро, поиграл в Англии и за 100 млн евро ушёл в "Реал"
Фото © Instagram/hazardeden_10
Александр Головин, 23 года
- В 19 лет стоил 0,5 млн евро
В начале 2016 года Головин стоил всего 500 тысяч евро, а через 2,5 года его купили за 30 млн евро. Сейчас он стоит 25 млн
Фото © Instagram/alex_golovin17
Артём Дзюба, 30 лет
- В 19 лет стоил 0,5 млн евро
Самый популярный футболист России в 19 лет тоже стоил 500 тысяч евро. Зато сейчас — 16 млн евро. Это его пик
Фото © Instagram/artem.dzyuba