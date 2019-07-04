Золотая молодёжь. Сколько Роналду, Месси и другие звёзды стоили в 19 лет?

19-летний нападающий Жоау Феликс перешёл в "Атлетико" за 126 миллионов евро и стал одним из самых дорогих игроков в истории футбола. В частности, он обошёл своего звёздного соотечественника Криштиану Роналду, за которого столько никогда не платили. Более того, в свои 19 лет Роналду стоил какие-то смешные 18 миллионов евро. А какая трансферная стоимость была у других звёздных футбольных тинейджеров?

Сделка официально свершилась: Жоау Феликс перешёл из "Бенфики" в "Атлетико Мадрид" за 126 миллионов евро. 19-летний нападающий обошёл Криштиану Роналду и стал самым дорогим португальцем в истории.

Кроме того, Феликс мгновенно ворвался в топ самых дорогих игроков за всю историю футбола. Сейчас он четвёртый в рейтинге.

Неймар ("Барселона" — ПСЖ) — 222 млн евро Килиан Мбаппе ("Монако" — ПСЖ) — 180 млн евро Фелиппе Коутиньо ("Ливерпуль" — "Барселона") — 145 млн евро Жоау Феликс ("Бенфика" — "Атлетико") — 126 млн евро Усман Дембеле ("Боруссия" Дортмунд — "Барселона") — 125 млн евро Криштиану Роналду ("Реал Мадрид" — "Ювентус") — 117 млн евро

Что касается сверстников, то больше, чем за Феликса, платили только за одного парня — это Килиан Мбаппе. В 18 лет он перешёл из "Монако" в ПСЖ за сумасшедшие деньги, которые даже посчитать корректно не всегда выходит. Официальная сумма трансфера — 135 миллионов евро, но с учётом всех бонусов получаются и вовсе сумасшедшие 180 миллионов евро. Так или иначе, это больше, чем заплатили за португальца.

Настолько невероятные деньги за футболистов, тем более таких молодых, платить начали буквально недавно. А сколько стоили нынешние звёзды футбола в свои 19 лет?

Неймар, 27 лет В 19 лет стоил 30 млн евро Сейчас бразилец, который мечтает вернуться в "Барсу", стоит 180 млн евро. А уходил в ПСЖ он и вовсе за 222 млн евро Фото © Instagram/neymarjr

Килиан Мбаппе, 20 лет В 19 лет стоил 200 млн евро Чемпион мира — самый дорогой тинейджер в мире. Ещё в 18 лет за него заплатили 180 млн евро, а сейчас он ещё подорожал Фото © Instagram/k.mbappe

Фелиппе Коутиньо, 27 лет В 19 лет стоил 8 млн евро Полтора года назад "Барса" купила бразильца у "Ливерпуля" за 145 млн евро, сейчас он стоит 90 Фото © Instagram/phil.coutinho

Усман Дембеле, 22 года В 19 лет стоил 28 млн евро До перехода в "Барсу" за 125 млн евро француз стоил почти на 100 дешевле. А сейчас вот как раз ровно 100 Фото © Instagram/o.dembele7

Криштиану Роналду, 34 года В 19 лет стоил 18 млн евро К 19 годам Роналду уже играл в МЮ, но пришёл туда всего за 19 млн евро. "Реал" купил его за 94, а "Ювентус" — за 117 млн евро Фото © Instagram/cristiano

Лионель Месси, 32 года В 19 лет стоил 15 млн евро За Месси никто никогда не платил, потому что он всю карьеру играет в "Барселоне". Но в 19 лет его оценивали в 15 млн евро Фото © Instagram/leomessi

Мохаммед Салах, 27 лет В 19 лет стоил 1,5 млн евро Сегодня египтянин — один из самых дорогих игроков мира: он стоит 150 млн евро. А в 19 лет его оценивали в 100 раз дешевле Фото © Instagram/mosalah

Эден Азар, 28 лет В 19 лет стоил 18 млн евро Бельгиец повторяет путь Роналду: стоил 18 млн евро, поиграл в Англии и за 100 млн евро ушёл в "Реал" Фото © Instagram/hazardeden_10

Александр Головин, 23 года В 19 лет стоил 0,5 млн евро В начале 2016 года Головин стоил всего 500 тысяч евро, а через 2,5 года его купили за 30 млн евро. Сейчас он стоит 25 млн Фото © Instagram/alex_golovin17