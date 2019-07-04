Скульптура Кокорина и Мамаева появилась в подводном музее в Анапе

Рядом с произведением искусства находится табличка, призывающая освободить футболистов.

В подводном музее одного из дайвинг-центров Анапы появилась скульптура Кокорина и Мамаева. Правда, внешних сходств с осуждёнными футболистами у творения нет. Изначально автор просто изображал футболистов, которые борются за мяч. Позднее её решили назвать "Кокорин и Мамаев борются за свободу".

— Скульптура была сделана не в честь Мамаева и Кокорина, а это скульптура футболистов безымянных… Люди, которые погружаются… их начали величать "Кокорин и Мамаев борются за свободу на дне Чёрного моря". Мы подхватили эту тему, сделали эту табличку, установили её на дне. И теперь она так называется. Позы у них такие… когда футболисты борются за мяч, рвутся, прорываются. Это придумал народ, — рассказал РИА "Новости" руководитель заведения Павел Гуревич — младший.

Напомним, футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин были задержаны по обвинению в побоях и хулиганстве после того, как устроили сразу две драки. 8 мая спортсменам вынесли приговор: они получили 18 и 17 месяцев колонии общего режима соответственно. Вскоре Мосгорсуд отменил приговор Пресненского суда Москвы и назначил новый, в котором была изменена информация в части квалификации действий фигурантов громкого дела.

Ранее сообщалось, что Кокорин, Мамаев и ещё два фигуранта дела будут этапированы в одну колонию.

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