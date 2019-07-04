Футболист Ари: Если с любовью скажут: "Ты моя шоколадка", — это не расизм

По словам темнокожего футболиста "Краснодара", в России практически не осталось проблем с расовой дискриминацией.

Нападающий "Краснодара" и первый темнокожий футболист в истории сборной России высказался о проблемах расизма. По его словам, ситуация в последние годы стала лучше, однако неприятные ситуации ещё происходят.

— Что для меня означает слово "расизм"? Да всё просто: это когда ты не уважаешь другого человека из-за цвета кожи и некорректно относишься к людям другой нации. Если кто-то называет меня шоколадкой злобно или с пренебрежением, то да. А если с любовью или в шутку, то это, конечно, к расизму отношения не имеет. Если скажут: "Ты моя шоколадка" или "Ты моя горилла", то проблем нет. Крики с трибун "Зачем российской сборной обезьяна"? А вот это со зла, это неприятно. Но в России, повторюсь, проблем практически не осталось. Я получал большую поддержку, когда был вызван в сборную, — рассказал Ари в интервью "Чемпионату".

Бразилец Ари с 2010 года играет в России. В 2018 году футболист оформил российское гражданство и через пару месяцев получил дебютный для себя вызов в национальную сборную России.