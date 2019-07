"Дагестанский Брюс Ли" против Корейского Зомби: зрелище на века

В Лас-Вегасе состоялась ежегодная церемония награждения победителей самой престижной премии в индустрии смешанных единоборств World MMA Awards 2019. В номинациях "Боец года" и "Зарубежный боец года" среди претендентов на победу значился чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов, но забрать статуэтки Орлу не удалось, его обошли Дэниэл Кормье и Аунг Ла Нсанг соответственно.

Но всё же в этот вечер Россия без награды не осталась. Популярный проспект полулёгкого веса Забит Магомедшарипов стал лучшим в номинации "Сабмишен года". Его болевой приём на колено в поединке с Брэндоном Дэвисом стал самым красивым и зрелищным на планете!

"Дагестанский Брюс Ли" ожидаемо должен был попасть в самый кавказский в истории UFC кард предстоящего 7 сентября в Абу-Даби ивента UFC 242, но, по словам менеджера бойца Ризвана Магомедова, осуществиться этому не суждено: Магомедшарипов проходит в данный момент курс реабилитации и подготовиться к турниру в Эмиратах попросту не успеет.

— На сентябрь он не успевает, так как чуть подзатянулся восстановительный процесс. Была болезнь и ещё некоторые микротравмы. Сейчас всё позади, но он только втягивается. Было бы тяжело подготовиться на сентябрь. Есть план, что он выступит в конце октября — начале ноября. Он сейчас на таком уровне, что ему самому нужно возглавлять карды и прокладывать свой путь, — отметил Магомедов в интервью Sport24.

По мнению менеджера бойца, Забит действительно в своём следующем выступлении должен стать хедлайнером одного из турниров серии UFC Fight Night или UFC on ESPN. После ярчайшего возвращения в клетку экс-претендента на титул Чен Сонг Джонга бой дагестанца с корейцем приобретает особую актуальность, учитывая зрелищный стиль обоих бойцов. Напомним, что 22 июня Корейский Зомби менее чем за минуту уничтожил топового бразильца Ренато Карнейро, одержав 13-ю досрочную победу в своей карьере. Забит идёт в UFC без осечек, одержав пять побед подряд и трижды став обладателем чека на 50 000 долларов за лучшее выступление вечера!

Для Магомедшарипова победа в потенциальной битве с Чен Сонгом — прямой билет к бою за титул! Но пройти Корейского Зомби в пятираундовом сражении, возможно, будет тяжелее, чем отобрать пояс у чемпиона Макса Холлоуэя. Однако этот бой — то, что нужно миру смешанных единоборств! Show must go on!