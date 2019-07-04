Кокорин будет отбывать срок в колонии недалеко от родного города

Футболиста уже доставили в колонию, которая располагается в Белгородской области.

Футболистов Кокорина и Мамаева этапировали в колонию, где им предстоит отбывать наказание. По словам адвоката, ещё вчера их доставили в регион, где находится исправительное учреждение. Соответственно, сегодня Кокорин и Мамаев должны уже находиться в месте отбывания наказания.

— ФСИН обычно сообщает публично об этапировании в тот момент, когда заключённые уже доставлены в колонию. Их вчера утром отправили, а сегодня уже доставили в колонию № 3 в Белгороде, откуда их уже распределят в место отбывания срока. Это будет либо сам Белгород, либо область, — рассказал Лайфу адвокат Павла Мамаева Игорь Бушманов.

Белгородская область — родная для Кокорина, он родился в городе Валуйки.

Напомним, футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин были задержаны по обвинению в побоях и хулиганстве после того, как устроили сразу две драки. 8 мая спортсменам вынесли приговор: они получили 18 и 17 месяцев колонии общего режима соответственно. Вскоре Мосгорсуд отменил приговор Пресненского суда Москвы и назначил новый, в котором была изменена информация в части квалификации действий фигурантов громкого дела.