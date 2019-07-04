Российская фигуристка уделала Стэтхэма и Макгрегора, открыв бутылку коньком

Станислава Константинова заявила, что вывела Bottle Cap Challenge на новый уровень.

Российская фигуристка Станислава Константинова присоединилась к Bottle Cap Challenge, где тысячи людей, в том числе и мировые звёзды, открывают бутылки ударами ноги. При этом спортсменка, как она сама заявила, вывела челлендж на новый уровень, потому что исполнила трюк, не снимая коньков.

— Настало время выводить челлендж на новый уровень. Конор и Джейсон Стэтхэм, конечно, клёво открыли бутылку. Но смогут ли они повторить этот трюк в коньках? — написала Константинова.

Джейсон Стэтхем присоединился к Bottle Cap Challenge, открыв бутылку ударом ноги