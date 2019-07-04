"Уральский Халк" сбежал из UFC в Японию

Российский боец смешанных единоборств Иван Штырков подписал контракт с японской организацией Rizin.

Боец ММА Иван Штырков выбрал дальнейший путь развития своей карьеры. "Уральский Халк" подписал контракт с японской организацией Rizin. Его дебют в промоушене намечен уже на 28 июля, сообщает пресс-служба клуба "Архангел Михаил", который представляет боец.

— Контракт с Rizin — это новая история в моей карьере. Я благодарен организации за возможность вернуться в игру, — сказал Штырков.

Соперником Штыркова (15-0-1) на турнире Rizin 17 станет боец из Южной Кореи Хун Ким (10-12). Поединок пройдёт в полутяжёлой весовой категории (до 93 кг). "Уральский Халк" подписал контракт на четыре боя с возможностью выступления в других организациях.

Как ранее писал Лайф, Иван Штырков покинул UFC, так и не проведя под эгидой организации ни единого боя. "Уральский Халк" принял решение уйти из промоушена, поскольку его подозревают в употреблении допинга.