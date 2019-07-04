"Краснодар" отобрал у "Спартака" Кубок Париматч Премьер

В Австрии завершился розыгрыш Кубка Париматч Премьер. Предсезонный трофей в итоге забрал "Краснодар", выигравший все три матча на турнире. Заключительным соперником быков был московский "Спартак", и южане в битве с действующим обладателем трофея добыли кубок.
Счёт в игре открыл Руслан Камболов, изящно завершивший красивую атаку "Краснодара".
⚽ Первый мяч Руслана Камболова за «Краснодар».— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) 4 июля 2019 г.
📺 Смотрите игру #СпартакКраснодар прямо сейчас на #МАТЧПРЕМЬЕР
💻 https://t.co/agcs9OhIRO pic.twitter.com/4Q1wUeBWkv
По ходу второго тайма чаша весов качнулась дважды. Сначала Зелимхан Бакаев забил свой второй мяч на турнире и подарил надежду "Спартаку".
⚽ Второй мяч Зелимхана Бакаева на Кубке Париматч Премьер.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) 4 июля 2019 г.
📺 Смотрите игру #СпартакКраснодар прямо сейчас на #МАТЧПРЕМЬЕР
💻 https://t.co/agcs9OhIRO pic.twitter.com/BGUPuCkEB7
Однако буквально тут же русский бразилец Ари вернул всё на круги своя.
⚽ Ари снова выводит вперёд «Краснодар».— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) 4 июля 2019 г.
📺 Смотрите игру #СпартакКраснодар прямо сейчас на #МАТЧПРЕМЬЕР
💻 https://t.co/agcs9OhIRO pic.twitter.com/xHFjA5koe0
"Спартак" — "Краснодар" — 1:2. Быки выигрывают предсезонный трофей, красно-белые остаются третьими.
Уже в эту субботу, 6 июля, в деле можно будет увидеть ещё две российские команды: "Зенит" и "Локомотив" на стадионе "Динамо" разыграют между собой Суперкубок России.
Начало чемпионата страны сезона 2019/20 намечено на 12 июля.