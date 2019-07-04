"Краснодар" отобрал у "Спартака" Кубок Париматч Премьер

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Быки в заключительном матче турнира переиграли красно-белых со счётом 2:1 и взяли трофей.

В Австрии завершился розыгрыш Кубка Париматч Премьер. Предсезонный трофей в итоге забрал "Краснодар", выигравший все три матча на турнире. Заключительным соперником быков был московский "Спартак", и южане в битве с действующим обладателем трофея добыли кубок.

Счёт в игре открыл Руслан Камболов, изящно завершивший красивую атаку "Краснодара".

По ходу второго тайма чаша весов качнулась дважды. Сначала Зелимхан Бакаев забил свой второй мяч на турнире и подарил надежду "Спартаку".

Однако буквально тут же русский бразилец Ари вернул всё на круги своя.

"Спартак" — "Краснодар" — 1:2. Быки выигрывают предсезонный трофей, красно-белые остаются третьими.

Уже в эту субботу, 6 июля, в деле можно будет увидеть ещё две российские команды: "Зенит" и "Локомотив" на стадионе "Динамо" разыграют между собой Суперкубок России.

Начало чемпионата страны сезона 2019/20 намечено на 12 июля.

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