Что объединяет Джона Джонса, Аманду Нунис и Холли Холм? Главный турнир лета!

В ночь на воскресенье, 7 июля, на знаменитой T-Mobile Arena в Лас-Вегасе состоится самый ожидаемый турнир этого лета UFC 239, в котором зрители увидят целую россыпь именитых бойцов сильнейшей организации планеты. Возглавят ивент сразу два титульных поединка.

Непревзойдённый Джон Джонс (24-1-0) после отстранения по итогам боя с Дэниэлем Кормье в июле 2017 года постарается продолжить свой победный спурт и одержать третью подряд победу. После "уничтожения" в реванше Александра Густафссона и победы по очкам в одностороннем поединке над Энтони Супермен Смитом он сойдётся в этот уик-энд с малоизвестным проспектом Тиагу Сантосом (21-6-0), идущим на винстрике из четырёх побед. Особенно ценны в этой серии успехи в двух последних поединках с Джими Манувой и Яном Блаховичем, открывшие перед Марретой дорогу к титульному бою. Вновь Джонс — безоговорочный фаворит, но Сантос обладает "пушечным ударом", способным потушить свет сопернику в самый неожиданный момент. Однако позволит ли обладающий уникальным бойцовским IQ чемпион организации по себе попасть? Сомневаемся…

Действующая чемпионка UFC в двух весовых категориях Аманда Нунис (17-4-0) и экс-чемпионка организации Холли Холм (12-4-0) постараются закатить бой на века в истории женского ММА. Обе спортсменки обладают ярким атакующим стилем ведения боя и нацелены на досрочное завершение поединка. И, конечно же, это сражение ещё интересно и тем, что в нём сойдутся два бойца, вынудившие на пике славы уйти из этого спорта живую легенду Ронду Раузи…

Также на ивенте UFC 239 поклонники смешанных единоборств увидят любопытнейшее противостояние в полусреднем весе между Беном Аскреном и Хорхе Масвидалем. Соперники успели наговорить друг о друге кучу гадостей, и ждать джентльменского подхода в этом противостоянии явно не придётся.

Из других поединков отметим статусный бой в полутяжёлом весе с участием экс-чемпиона UFC Люка Рокхолда и Яна Блаховича, а также возвращение после почти двухгодичного перерыва экс-чемпиона организации Strikeforce Гилберта Мелендеза в поединке против Арнольда Аллена. Отечественным любителям ММА турнир в Лас-Вегасе будет интересен ещё и участием Исмаила Наурдиева — чеченца из Австрии, для которого 7 июля станет датой проведения второго поединка в UFC. На этот раз 22-летнему Австрийскому Вандербою будет противостоять Ченс Ренкаунтри.