Ибрагимович оформил дубль и принёс победу "Гэлакси" в майке с чужой фамилией

В команде из Лос-Анджелеса почему-то перепутали две буквы в фамилии 37-летнего нападающего.

Златан Ибрагимович в большом порядке даже в свои солидные для футбола 37 лет. Шведский нападающий оформил дубль в матче с "Торонто" и принёс победу "Лос-Анджелес Гэлакси" со счётом 2:0.

1️⃣ Alvarez to Zlatan



2️⃣ Cuello to Zlatan



3️⃣ points for #LAGalaxy pic.twitter.com/TzBLcOo49p — Major League Soccer (@MLS) 5 июля 2019 г.

Теперь на счету шведа 13 голов в 15 матчах. Больше только у мексиканца Карлоса Велы, который отличился 17 раз за 18 поединков.

При этом капитану калифорнийцев не помешало даже то, что всю игру он провёл в майке с фамилией некоего Ирбагимовича. Изготовители формы каким-то образом умудрились перепутать буквы в фамилии легендарного форварда.

Зная буйный нрав Златана, можно было предположить, что виновник может и схлопотать удар ногой от шведа. Но Ибра не держит зла, а бить предпочитает только бутылки. Главный футбольный тхэквондист просто не мог обойти стороной Bottle Cap Challenge, который словно был создан для Златана, ведь подобными ударами он забил кучу голов на футбольном поле.

Златан передал эстафету Полю Погбе, так что теперь стоит ждать повторения трюка с бутылкой в исполнении полузащитника "Манчестер Юнайтед".

Во флешмобе, который захватил весь мир, поучаствовала и российская фигуристка Станислава Константинова, причём её попытка оказалась даже круче, чем у Джейсона Стэтхема и Конора Макгрегора.