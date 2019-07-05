Квят прокатится по Санкт-Петербургу в болиде "Формулы-1"

В Санкт-Петербурге впервые состоятся показательные заезды команды "Формулы-1" Scuderia Toro Rosso. Гвоздём мероприятия станет участие действующего гонщика команды — российского пилота Даниила Квята. Как сообщает официальный сайт Red Bull, россиянин совершит четыре 15-минутных показательных заезда по Адмиралтейскому проспекту.
Зрителей также ожидает мотофристайл и дрифт на КамАЗе. Шоу состоится 24 августа.
В нынешнем чемпионате мира Квят занимает 14-е место, в его активе — 10 очков. Лидирует пятикратный чемпион из Великобритании Льюис Хэмилтон, на его счету — 197 зачётных баллов.