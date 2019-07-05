Бубку и Попова обвинили в коррупции при выборе столицы ОИ-2016

Сами олимпийские чемпионы отрицают слова мэра Рио-де-Жанейро, который и сообщил о подкупе.

Экс-мэр Рио-де-Жанейро Серхио Кабрал заявил, что столицу Олимпиады 2016 года выбрали с помощью коррупции. По его словам, члены МОК получили деньги за свои голоса в пользу бразильского города.Среди них — российский олимпийский чемпион по плаванию Александр Попов и легендарный украинский прыгун с шестом Сергей Бубка. Скандальное заявление уже на рассмотрении в МОК.

— Руководитель Комитета по этике МОК немедленно рассмотрел заявления бывшего губернатора штата Рио Серхио Кабрала, который уже отбывает тюремный срок за коррупцию. Он связался с членами МОК, упомянутыми в показаниях, — цитирует РИА "Новости" заявление Международного олимпийского комитета.

При этом сами Бубка и Попов отрицают своё участие в коррупционных схемах.

— Я полностью отвергаю все эти ложные заявления со стороны экс-губернатора Рио, который в настоящее время отбывает срок за коррупцию, — написал Бубка.

I completely reject all the false claims made by the former Rio State governor who is currently serving a long prison sentence for corruption. — Sergey Bubka (@sergey_bubka) 5 июля 2019 г.

По словам Попова, он вообще не голосовал за Рио.

— Я принимал участие в голосовании, но я не отдал свой голос за город Рио-де-Жанейро. Я пока не понимаю, что мне делать, сижу в растерянном состоянии и не знаю, что за ерунда происходит в Рио-де-Жанейро. Кто-то кого-то обманывает, причём очень серьёзно, — заявил Попов РИА "Новости".

Из показаний Кабрала следует, что на взятки было потрачено почти два миллиона долларов.

В неофициальном командном зачёте на ОИ-2016 победила сборная США, Россия стала четвёртой. При этом российские легкоатлеты, за исключением Дарьи Клишиной, были отстранены от соревнований из-за допингового скандала.