Суперкубок для суперклуба. Насколько "Зенит" и "Локо" готовы к битве за трофей?

Сезон в РПЛ близок к началу. В субботу на стадионе "Динамо" пройдёт его красочная репетиция — матч за Суперкубок страны между "Зенитом" и "Локомотивом". В каком состоянии и настроении команды подходят к битве за первый трофей сезона?

Суперкубок — не только матч за трофей

Обычно в матче за Суперкубок России встречаются чемпион и обладатель Кубка страны. Если вдруг оба трофея берёт одна и та же команда, то для участия в матче приглашается обладатель второго места в чемпионате страны.

Однако в этот раз всё стандартно: "Зенит" закономерно выиграл РПЛ, а "Локомотив" по старой традиции взял Кубок России. Теперь питерцам и москвичам придётся сразиться ещё за один трофей.

Несмотря на кубковую значимость матча, у него есть ещё одна немаловажная задача — проверить состояние команд перед стартом нового сезона. "Зенит" и "Локомотив" не принимали участия в Кубке Париматч Премьер как раз для того, чтобы подготовиться к этой игре и в ней продемонстрировать результаты сборов.

Так в каком состоянии сейчас клубы?

"Локомотив" — массовые прощания и тревожные звонки

В этом межсезонье железнодорожники — далеко не главный хедлайнер на трансферном рынке. Более того, приобретения "Локомотива" не идут в сравнение с потерями. По крайней мере, в количественном плане.

"Локо" покинули:

Дмитрий Тарасов — закончился контракт. Виталий Денисов — закончился контракт. Алан Касаев — закончился контракт. Аршак Корян — закончился контракт. Игорь Портнягин — закончился контракт. Тарас Михалик — завершил карьеру. Игорь Денисов — завершил карьеру. Хвича Кварацхелия — закончился срок аренды.

Тара! Ты спасал в самые сложные моменты. Ты всегда был надёжен, уверен и непобедим. Ты никогда не уступал и не сдавался, даже если приходилось доигрывать с травмой. А твоё отмечание чемпионства с флагом Москвы незабываемо!

🤟🏻 Спасибо за всё, Дима! Будем скучать! pic.twitter.com/GBKRsaUqTe — ФК «Локомотив» (@fclokomotiv) 30 июня 2019 г.

При этом были и приобретения. В частности, клуб пополнили бразильский защитник Серкейра Мурило и игрок "Уфы" Дмитрий Живоглядов. А главный трансферный успех "Локо" связан с игроком, который пришёл ещё в прошлом сезоне. Железнодорожникам удалось выкупить Гжегожа Крыховяка у ПСЖ.

Особую тревогу за микроклимат в команде вызывают два события: приобретение Мурило и потеря Кварацхелии. В обоих случаях весьма красноречиво описывали ситуацию высказывания главного тренера команды Юрия Сёмина.

Я Мурило знаю плохо, так что о нём говорить особо не могу. Согласовывался ли со мной трансфер? Я вам сказал как есть. Я не знаю этого игрока, пускай тренеры молодёжной команды и "Казанки" сначала дадут ему характеристику Юрий Сёмин о Мурило Фото © twitter / ФК "Локомотив"

Для нас уход Кварацхелии — большая неожиданность. Я был уверен, что мы подпишем полноценный контракт. Он суперталантливый парень. За эти полгода мы много работали, много труда вложили в его развитие. Из-за его ухода у меня слёзы потекли Юрий Сёмин о Кварацхелии Фото © twitter / ФК "Локомотив"

Довольно красноречиво, не правда ли? Приходу одного игрока главный тренер "рад" настолько, что с ходу отправляет его в дубль и не берёт на сборы с командой. А от ухода второго настолько в шоке, что даже пускает слезу. И это Сёмин — железный мужик, который в своей жизни, в том числе и футбольной, много чего повидал.

Логично, что после таких историй пошли слухи о конфликте Сёмина с новым боссом команды — Василием Кикнадзе. Злая ирония в том, что и с прошлым руководителем Сёмин ужиться не мог. Но результат при этом давал. Но в случае с Кикнадзе всё может оказаться сложнее, потому им недовольны ещё и фанаты. Они считают, что новый босс на них откровенно забил, что и выразили в открытом письме. Кикнадзе ответил, причём на каждую претензию по пунктам. Насколько болельщиков удовлетворило это обращение, станет понятно после встречи клуба с фанатами, если она состоится.

Всё это привело к тому, что к матчу за Суперкубок "Локомотив", по словам Сёмина, подходит с меньшим количеством игроков основного состава, чем в прошлом году. Хотя тогда свой отпечаток наложил чемпионат мира. А сейчас к вышеперечисленным проблемам прибавилась серьёзная травма Джефферсона Фарфана, контрактные проблемы Мануэла Фернандеша и небольшое повреждение Соломона Кверквелии.

Все они с "Зенитом" наверняка не сыграют. Поэтому состав "Локо" будет почти полностью российским, да ещё и с кучей своих воспитанников. Это вполне может стать воплощением трамповского мема sounds good, doesn't work.

То есть да, много россиян, и тем более воспитанников в команде, — это, конечно, хорошо. Но отсутствие равноценного резерва — это большая проблема, которая на дистанции сезона обязательно напомнит о себе, если "Локо" не взбодрится и не купит ещё пару-тройку игроков. Сёмин это прекрасно понимает и пытается донести проблему до руководства. Получится ли?

"Зенит" — то же блюдо, но под другим соусом

В "Зените" с точки зрения соотношения пришедших и ушедших игроков примерно такая же ситуация, как и в "Локомотиве". Сине-бело-голубые расстались тоже с восемью игроками.

Клаудио Маркизио — расторгли контракт. Иван Новосельцев — перешёл в "Сочи". Ибрагим Цаллагов — перешёл в "Сочи". Дмитрий Полоз — перешёл в "Сочи". Андрей Панюков — перешёл в "Урал". Александр Анюков — завершил карьеру. Луиш Нету — закончился контракт. Юрий Лодыгин — закончился контракт.

При этом полноценная покупка у "Зенита" только одна — это бразилец Дуглас Сантос, который только-только перешёл из немецкого "Гамбурга".

Тогда в чём же разница? Что за соус такой? Парадокс ситуации в том, что "Зенит" сам спровоцировал такую ситуацию, а не стал жертвой обстоятельств.

Штука в том, что Сергею Семаку в прошлом году досталась невероятно перегруженная игроками команда, его задача в этом межсезонье была как раз в очищении состава. Более того, чтобы вписаться в новый лимит в следующем сезоне, "Зениту" необходимо продолжать продажи, причём легионеров, которых у питерцев в избытке. Выживут сильнейшие.

При этом приобретение Сантоса — это очень точечное усиление, которое давно напрашивалось. Слева в защите продолжает тащить уже немолодой Жирков, которого убедили продлить контракт. Эльмир Набиуллин всё ещё остаётся молодым, но становится всё менее перспективным игроком. С появлением Сантоса у Семака на проблемной позиции появляется даже возможность для ротации, что в условиях игры в Лиге чемпионов необходимо как воздух.

Локомотивский раздрай сейчас Семаку может сниться только в кошмарах, потому что пока у него полнейшее взаимопонимание с руководством. Как мы помним, начало прошлого сезона в исполнении молодого тренера получилось далеко не лучшим, но по ходу чемпионата Семак и сам трансформировал команду, а необходимые трансферы от руководства ему в этом очень помогли. Поэтому после завоевания чемпионства кредит доверия у наставника вырос в несколько раз.

Выиграть тяжело, а удержаться на вершине ещё сложнее. Уверен, что команда под руководством Семака на основе первого, чемпионского, сезона и дальше будет показывать интересный и, главное, победный футбол Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев Фото © fc-zenit.ru

Теоретической проблемой может стать отъезд Артёма Дзюбы в Англию, но об этом пока больше говорит сам футболист: ни о каких конкретных предложениях от клубов АПЛ пока не слышно. Но пока "Зенит" выглядит хорошо укомплектованной и, что немаловажно, психологически устойчивой командой, которая снова готова биться за трофеи.

Кто выиграет Суперкубок?

Однако рассуждения о состоянии команд относятся, скорее, к старту сезона РПЛ, потому что проблемы обычно становятся видны на дистанции. В отдельно взятом матче за трофей, каким и является Суперкубок России, на первый план выходят совершенно другие вещи. Например, банальная физическая готовность игроков.

В прошлом году ЦСКА, потерявший летом буквально половину команды, на морально-волевых вырвал трофей у "Локомотива", но на весь сезон армейцев не хватило, они в итоге остались без Лиги чемпионов. А тот же "Локомотив" выходил на пик формы постепенно, отвоевав заветное второе место уже под конец чемпионата.

Поэтому Суперкубок — это, скорее, про то, кто лучше готов здесь и сейчас. Да и просто возможность посмотреть на классный (верим) футбол в исполнении топ-клубов нашего чемпионата. Российский футбол возвращается!

Суперкубок России.

"Зенит" — "Локомотив"

Стадион "Динамо".

6 июля, 19:00.