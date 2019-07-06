Суперкубок для суперклуба. Насколько "Зенит" и "Локо" готовы к битве за трофей?

Коллаж © L!FE. Фото © Футбольный клуб "Зенит" ©Twitter / ФК "Локомотив"

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Сезон в РПЛ близок к началу. В субботу на стадионе "Динамо" пройдёт его красочная репетиция — матч за Суперкубок страны между "Зенитом" и "Локомотивом". В каком состоянии и настроении команды подходят к битве за первый трофей сезона?

Суперкубок — не только матч за трофей

<p>Суперкубок России. Фото © <a href="https://premierliga.ru/news/rfpl/news_23609.html" target="_blank">premierliga.ru</a></p>

Обычно в матче за Суперкубок России встречаются чемпион и обладатель Кубка страны. Если вдруг оба трофея берёт одна и та же команда, то для участия в матче приглашается обладатель второго места в чемпионате страны.

Однако в этот раз всё стандартно: "Зенит" закономерно выиграл РПЛ, а "Локомотив" по старой традиции взял Кубок России. Теперь питерцам и москвичам придётся сразиться ещё за один трофей.

Несмотря на кубковую значимость матча, у него есть ещё одна немаловажная задача — проверить состояние команд перед стартом нового сезона. "Зенит" и "Локомотив" не принимали участия в Кубке Париматч Премьер как раз для того, чтобы подготовиться к этой игре и в ней продемонстрировать результаты сборов.

Так в каком состоянии сейчас клубы?

"Локомотив" — массовые прощания и тревожные звонки

<p>Фото © <a href="https://www.fclm.ru/ru/publications/news/20368" target="_blank">fclm.ru</a></p>

В этом межсезонье железнодорожники — далеко не главный хедлайнер на трансферном рынке. Более того, приобретения "Локомотива" не идут в сравнение с потерями. По крайней мере, в количественном плане.

"Локо" покинули:

  1. Дмитрий Тарасов — закончился контракт.
  2. Виталий Денисов — закончился контракт.
  3. Алан Касаев — закончился контракт.
  4. Аршак Корян — закончился контракт.
  5. Игорь Портнягин — закончился контракт.
  6. Тарас Михалик — завершил карьеру.
  7. Игорь Денисов — завершил карьеру.
  8. Хвича Кварацхелия — закончился срок аренды.

При этом были и приобретения. В частности, клуб пополнили бразильский защитник Серкейра Мурило и игрок "Уфы" Дмитрий Живоглядов. А главный трансферный успех "Локо" связан с игроком, который пришёл ещё в прошлом сезоне. Железнодорожникам удалось выкупить Гжегожа Крыховяка у ПСЖ.

Особую тревогу за микроклимат в команде вызывают два события: приобретение Мурило и потеря Кварацхелии. В обоих случаях весьма красноречиво описывали ситуацию высказывания главного тренера команды Юрия Сёмина.

Я Мурило знаю плохо, так что о нём говорить особо не могу. Согласовывался ли со мной трансфер? Я вам сказал как есть. Я не знаю этого игрока, пускай тренеры молодёжной команды и "Казанки" сначала дадут ему характеристику

Юрий Сёмин о Мурило

Фото © twitter / ФК "Локомотив"

<p>Новичок &#34;Локомотива&#34; Серкейра Мурило.<strong> </strong>Фото © <a href="https://www.fclm.ru/ru/publications/news/20273" target="_blank">fclm.ru</a></p>

Для нас уход Кварацхелии — большая неожиданность. Я был уверен, что мы подпишем полноценный контракт. Он суперталантливый парень. За эти полгода мы много работали, много труда вложили в его развитие. Из-за его ухода у меня слёзы потекли

Юрий Сёмин о Кварацхелии

Фото © twitter / ФК "Локомотив"

<p>Экс-игрок &#34;Локо&#34; Хвича Кварацхелия. Фото © <a href="https://www.fclm.ru/ru/publications/news/20350" target="_blank">fclm.ru</a></p>

Довольно красноречиво, не правда ли? Приходу одного игрока главный тренер "рад" настолько, что с ходу отправляет его в дубль и не берёт на сборы с командой. А от ухода второго настолько в шоке, что даже пускает слезу. И это Сёмин — железный мужик, который в своей жизни, в том числе и футбольной, много чего повидал.

Логично, что после таких историй пошли слухи о конфликте Сёмина с новым боссом команды — Василием Кикнадзе. Злая ирония в том, что и с прошлым руководителем Сёмин ужиться не мог. Но результат при этом давал. Но в случае с Кикнадзе всё может оказаться сложнее, потому им недовольны ещё и фанаты. Они считают, что новый босс на них откровенно забил, что и выразили в открытом письме. Кикнадзе ответил, причём на каждую претензию по пунктам. Насколько болельщиков удовлетворило это обращение, станет понятно после встречи клуба с фанатами, если она состоится.

<p>Гендиректор &#34;Локомотива&#34; Василий Кикнадзе. Фото © <a href="https://www.fclm.ru/ru/publications/news/20359" target="_blank">fclm.ru</a></p>

Всё это привело к тому, что к матчу за Суперкубок "Локомотив", по словам Сёмина, подходит с меньшим количеством игроков основного состава, чем в прошлом году. Хотя тогда свой отпечаток наложил чемпионат мира. А сейчас к вышеперечисленным проблемам прибавилась серьёзная травма Джефферсона Фарфана, контрактные проблемы Мануэла Фернандеша и небольшое повреждение Соломона Кверквелии.

Все они с "Зенитом" наверняка не сыграют. Поэтому состав "Локо" будет почти полностью российским, да ещё и с кучей своих воспитанников. Это вполне может стать воплощением трамповского мема sounds good, doesn't work.

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То есть да, много россиян, и тем более воспитанников в команде, — это, конечно, хорошо. Но отсутствие равноценного резерва — это большая проблема, которая на дистанции сезона обязательно напомнит о себе, если "Локо" не взбодрится и не купит ещё пару-тройку игроков. Сёмин это прекрасно понимает и пытается донести проблему до руководства. Получится ли?

"Зенит" — то же блюдо, но под другим соусом

<p>Фото © <a href="https://fc-zenit.ru/news/2019-07-04-sine-belo-golubye-predstavili-novuyu-formu-na-gazprom-arene.htm" target="_blank">fc-zenit.ru</a></p>

В "Зените" с точки зрения соотношения пришедших и ушедших игроков примерно такая же ситуация, как и в "Локомотиве". Сине-бело-голубые расстались тоже с восемью игроками.

  1. Клаудио Маркизио — расторгли контракт.
  2. Иван Новосельцев — перешёл в "Сочи".
  3. Ибрагим Цаллагов — перешёл в "Сочи".
  4. Дмитрий Полоз — перешёл в "Сочи".
  5. Андрей Панюков — перешёл в "Урал".
  6. Александр Анюков — завершил карьеру.
  7. Луиш Нету — закончился контракт.
  8. Юрий Лодыгин — закончился контракт.

<p>Клаудио Маркизио сыграл за &#34;Зенит&#34; всего 15 матчей. Фото © <a href="https://fc-zenit.ru/news/2019-07-01-klaudio-markizio-pokidaet-zenit.htm" target="_blank">fc-zenit.ru</a></p>

При этом полноценная покупка у "Зенита" только одна — это бразилец Дуглас Сантос, который только-только перешёл из немецкого "Гамбурга".

Тогда в чём же разница? Что за соус такой? Парадокс ситуации в том, что "Зенит" сам спровоцировал такую ситуацию, а не стал жертвой обстоятельств.

Штука в том, что Сергею Семаку в прошлом году досталась невероятно перегруженная игроками команда, его задача в этом межсезонье была как раз в очищении состава. Более того, чтобы вписаться в новый лимит в следующем сезоне, "Зениту" необходимо продолжать продажи, причём легионеров, которых у питерцев в избытке. Выживут сильнейшие.

<p>Новичок &#34;Зенита&#34; Дуглас Сантос. Фото © <a href="https://fc-zenit.ru/news/2019-07-04-duglas-santos-menya-i-khalka-obedinyayut-prostota-kharizma-i-lyubov-prinosit-pozitivnye-emotsii-lyud.htm" target="_blank">fc-zenit.ru</a></p>

При этом приобретение Сантоса — это очень точечное усиление, которое давно напрашивалось. Слева в защите продолжает тащить уже немолодой Жирков, которого убедили продлить контракт. Эльмир Набиуллин всё ещё остаётся молодым, но становится всё менее перспективным игроком. С появлением Сантоса у Семака на проблемной позиции появляется даже возможность для ротации, что в условиях игры в Лиге чемпионов необходимо как воздух.

Локомотивский раздрай сейчас Семаку может сниться только в кошмарах, потому что пока у него полнейшее взаимопонимание с руководством. Как мы помним, начало прошлого сезона в исполнении молодого тренера получилось далеко не лучшим, но по ходу чемпионата Семак и сам трансформировал команду, а необходимые трансферы от руководства ему в этом очень помогли. Поэтому после завоевания чемпионства кредит доверия у наставника вырос в несколько раз.

Выиграть тяжело, а удержаться на вершине ещё сложнее. Уверен, что команда под руководством Семака на основе первого, чемпионского, сезона и дальше будет показывать интересный и, главное, победный футбол

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев

Фото © fc-zenit.ru

Теоретической проблемой может стать отъезд Артёма Дзюбы в Англию, но об этом пока больше говорит сам футболист: ни о каких конкретных предложениях от клубов АПЛ пока не слышно. Но пока "Зенит" выглядит хорошо укомплектованной и, что немаловажно, психологически устойчивой командой, которая снова готова биться за трофеи.

Кто выиграет Суперкубок?

<p>Фото © <a href="https://fc-zenit.ru/news/2019-06-20-zenit-lokomotiv-otkryta-prodazha-biletov-na-match-za-superkubok-rossii.htm" target="_blank">fc-zenit.ru</a></p>

Однако рассуждения о состоянии команд относятся, скорее, к старту сезона РПЛ, потому что проблемы обычно становятся видны на дистанции. В отдельно взятом матче за трофей, каким и является Суперкубок России, на первый план выходят совершенно другие вещи. Например, банальная физическая готовность игроков.

В прошлом году ЦСКА, потерявший летом буквально половину команды, на морально-волевых вырвал трофей у "Локомотива", но на весь сезон армейцев не хватило, они в итоге остались без Лиги чемпионов. А тот же "Локомотив" выходил на пик формы постепенно, отвоевав заветное второе место уже под конец чемпионата.

Поэтому Суперкубок — это, скорее, про то, кто лучше готов здесь и сейчас. Да и просто возможность посмотреть на классный (верим) футбол в исполнении топ-клубов нашего чемпионата. Российский футбол возвращается!

Суперкубок России.

"Зенит" — "Локомотив"

Стадион "Динамо".

6 июля, 19:00.

Автор:
Дмитрий Садылко
ДС
Дмитрий Садылко
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