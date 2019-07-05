"Дагестанский Брюс Ли" обошёл самого Хабиба в борьбе за статуэтку

Накануне в Лас-Вегасе состоялась премия MMA Awards 2019, по итогам которой фанаты смешанных единоборств узнали имена самых влиятельных персон в индустрии ММА, а также имя лучшего бойца планеты, по мнению независимого жюри.

Звание лучшего из лучших завоевал чемпион UFC в тяжёлом весе Даниэль Кормье, неожиданно для фанатов Хабиба Нурмагомедова обошедший Орла. Непобеждённый боец из горного дагестанского села Сильди также уступил статуэтку и в номинации "Лучший зарубежный боец", которая досталась чемпиону азиатского промоушена ONE FC в двух весовых категориях Аунгу Лан Сангу из Мьянмы.

Земляк Хабиба Забит Магомедшарипов смог вписать своё имя в историю ММА, став лучшим в номинации "Сабмишен года" за победу экзотическим болевым приёмом на ногу в поединке с Брэндоном Дэвисом.

Лучшей женщиной-бойцом стала чемпионка UFC в двух весовых категориях Аманда Нунис, обошедшая за счёт победы над Крис Сайборг Валентину Шевченко. Кстати, досрочная победа Нунис над Сайборг стала "нокаутом года" и также "апсетом года".

В "Прорыве года" отметился непобеждённый проспект UFC Исраэль Адесанья. "Бой года" у Тони Фергюсона и Энтони Петтиса. "Промоушеном года" по традиции вновь стала организация UFC, а "руководителем года" — Дэна Уайт.

По окончании церемонии MMA Awards 2019 её ведущий, звезда Голливуда Дольф Лундгрен, рассказал журналистам, кто из современных бойцов ему наиболее интересен.

— Я не великий эксперт. Бойцов так много. Я больше был в теме, когда Рэнди Кутюр ещё дрался, Лидделл, Лиото Мачида, Андерсон Сильва. Они теперь спортсмены преклонного возраста. Я даже и не знаю, кто сейчас блистает. Мне нравится российский боец в тяжёлом весе Фёдор Емельяненко. Он был хорош. Так что из современных бойцов я даже не могу никого выбрать, — заявил исполнитель роли Ивана Драго.

"Дагестанский Брюс Ли" против Корейского Зомби: зрелище на века

Скоро в бой. Как Хабиб готовится защищать титул чемпиона UFC