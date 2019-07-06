Кто ждёт "уральского Халка" в Японии?

Некогда один из самых многообещающих бойцов России — Иван Штырков может стать автором бестселлера "Как загубить свою карьеру. Пособие для чайников". "Уральский Халк" всего лишь за несколько месяцев превратился из "большой белой надежды" в антигероя, или, вернее, в героя мемов. Теперь он отправляется в Японию, но кто его там ждёт?

Когда Ивану Штыркову стало "не по себе" накануне дебютного поединка с Дэвидом Кларком в UFC, хейтеры уральца восприняли это известие как явный намёк на употребление запрещённых препаратов или вовсе "страх проиграть". Штырков на бой 20 апреля в Санкт-Петербурге так и не вышел, а спустя ещё два месяца пресс-служба бойцовского клуба "Архангел Михаил" распространила пресс-релиз о разрыве контракта между бойцом и сильнейшей организацией планеты.

Крест на карьере в UFC и близкие отношения с главой РМК Игорем Алтушкиным сулили "уральскому Халку" возвращение в ставший родным и по-настоящему домашним промоушен RCC, но неожиданно Иван оказался в японской организации Rizin FC, известной своей страстью к фрик-боям. Конечно же, в Стране восходящего солнца допинг-проб нет и в помине (как и в России), а это значит, что Штырков может завершить свою карьеру официально не побеждённым спортсменом. Звучит неплохо!

Первый из четырёх по контракту с Rizin поединок состоится уже 28 июля на знаменитой Saitama Super Arena. Соперником россиянина в этот жаркий японский вечер станет малоизвестный кореец Хун Ким (10-12-2) — боец, между прочим, средней весовой категории! Кстати, в январе 2009 года Кима побеждал не кто иной, как президент Союза ММА России Радмир Габдуллин. "Мешкобойня" по-русски продолжается! Как и "блестящая", на первый взгляд, карьера 30-летнего "уральского Халка".

"Уральский Халк" сбежал из UFC в Японию