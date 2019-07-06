"Локомотив" в голливудском матче вырвал у "Зенита" Суперкубок России

В матче за Суперкубок России на стадионе "Динамо" в Москве встречались чемпион страны питерский "Зенит" и обладатель Кубка столичный "Локомотив". Лайф – о том, как стартовал новый российский футбольный сезон.

К началу матча за Суперкубок страны, как писал Лайф, "Локомотив" был готов чуть хуже своего соперника. На деле оказалось, что началу нового сезона в начале июля ещё не готовы зрители. То ли ещё не вспомнили, где находится обновлённый стадион "Динамо", то ли просто не торопились к старту. Но когда игроки "Зенита" и "Локо" уже ступили на газон, на трибунах не то, что яблоко, целая яблоневая роща могла уместиться. Хотя прогнозировался аншлаг.

Забегая вперёд, стоит отметить отметить, что даже к середине второго тайма проплешины на центральной трибуне никуда не исчезли. Правда, за счёт мощной шумовой поддержки со стороны фанатов "Зенита" и "Локо" казалось, что на 25-тысячном стадионе присутствует минимум в два раза больше человек. Правда, было очень громко.

И команды не могли просто так пристреливаться, при такой поддержке они просто обязаны были идти вперёд с первых минут. Начал "Зенит", но первый гол всё равно оказался на счету "Локомотива". Жемалетдинов, вышедший в стартовом составе, закинул умную передачу за спину защитнику, и Фёдор Смолов расстрелял вратаря с убойной дистанции — 1:0 в пользу "Локомотива"!

Цифры 1 и 0 горели на табло динамовской арены до самого конца первого тайма. Но уже в компенсированное время Сердар Азмун исправил положение. Иранец первым подсуетился после того, как Артём Дзюба выиграл борьбу в чужой штрафной. 1:1!

В перерыве Сергей Семак наверняка попросил своих парней не останавливаться, но и они и не думали. Всё тот же Азмун принял передачу от Смольникова, красиво развернулся в штрафной, попутно оставив не у дел защитнику, и пробил Гильерме во второй раз. 2:1 в пользу "Зенита"!

"Локо" тоже не сбавлял темп. Юрий Сёмин выпустил на поле Эдера. Но шанс сравнять счёт появился не у португальца, а всё у того же Смолова. На 73-й минуте нападающий сборной России отважился на дальний удар, и мяч угодил в перекладину. Фёдор настолько расстроился, что тут же выключился из эпизода, хотя мяч отскочил в поле, и железнодорожники в момент борьбы за мяч в чужой штрафной лишились важного игрока.

Однако удача улыбнулась "Локо" через пять минут. Сергей Семак только заменил Сердара Азмуна на Луку Джорджевича, как москвичи мгновенно заставили наставника "Зенита" задуматься о правильности своего решения. Алексей Миранчук принял мяч в чужой штрафной, убрал его под коронную левую и в фирменном стиле обводящим ударом забросил его в дальний угол ворот Лунёва. 2:2!

"Локомотив" очень не хотел проигрывать третий Суперкубок России за три года, и на кураже помчался вперёд. И буквально через несколько минут снова праздновал успех. Всё тот же Миранчук на этот раз отправил мяч уже в нижний угол под опорную ногу Лунёва. 3:2 в пользу "Локомотива" — фантастика!

В самые последние минуты матча логично было ожидать штурма в исполнении "Зенита", но на деле "Локомотив" провёл ещё несколько мощных атак. Сначала Антон Миранчук хотел хотя бы наполовину повторить успех брата, но Андрей Лунёв справился с ударом полузащитника. Буквально в следующей атаке бил уже Эдер, но теперь "Зенит" спасла штанга.

Решающая осада "Зениту" удалась уже в дополнительное время. В которое питерцы, кстати, играли в меньшинстве после удаления Магомеда Оздоева. Два реальных шанса, лучшим из которых стал дальний удар Смольникова, однако, к успеху не привели.

3:2 — "Локомотив" не проигрывает третий Суперкубок за три года и забирает в свою копилку заветный трофей. Теперь их у железнодорожников три. Больше только у того же "Зенита" (четыре) и московского ЦСКА (семь).

Суперкубок России — 2019.

"Зенит" — "Локомотив" — 2:3.

Голы: Азмун 45', 52' (1:1, 2:1), Миранчук Ал. 77', 80' (2:2, 2:3), Смолов 6' (0:1).