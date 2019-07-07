Лас-Вегас, детка! Аманда Нунис, Хорхе Масвидаль и Ян Блахович зажгли в UFC

В ночь с 6 на 7 июля по Москве в Лас-Вегасе состоялся турнир UFC 239, полностью подтвердивший свой высокий статус и оправдавший ожидания фанатов ММА. Действующие чемпионы UFC Джон Джонс и Аманда Нунис смогли сохранить свои пояса, но следует признать, что для Костей эта защита оказалась самой тяжёлой в карьере.

Соперник 31-летнего Джонса Тиаго Сантос, несмотря на поражение, может уверенно занести поединок с чемпионом в свой актив. Более того, бразилец, по мнению одного из трёх судей, даже выиграл у Джона. Однако с этим категорически не согласен президент UFC Дэна Уайт. "Джонс уверенно выиграл этот бой. Тот, кто отдал победу Сантосу, никогда не должен больше судить бои. Я не заинтересован в реванше", — отметил в интервью журналистам Уайт. Действительно, сложно признать победителем Тиаго, но то, что он фактически прыгнул выше головы и на равных бился с одним из лучших бойцов в истории этого спорта, — неоспоримый факт. Джонс находится на таком уровне, что любой поединок, в котором нет явного преимущества чемпиона полутяжелого веса (93,0 кг), рассматривается многими фанатами и экспертами как равный.

Сантос — большой молодец, но выступил ли он в клетке против Супермена лучше, чем Александр Густафссон в первом бою с Джонсом? Нет. Для неоспоримого тирана этот бой — веская причина задуматься о мотивации в ММА. Возможно, у Джона её осталось не так уж и много, чтобы выглядеть таким же устрашающим инопланетянином в бою с любым претендентом, каким привыкли видеть его болельщики за все годы карьеры. Впрочем, всё же одна мотивация у перебившего весь цвет полутяжёлого дивизиона осталась. По словам чемпиона, он хочет покинуть этот спорт, став обладателем двадцати поясов… А значит, мы должны увидеть ещё как минимум шесть успешных защит титула!

Чемпионка UFC в двух весовых категориях Аманда Нунис продолжает творить историю, круша звёздную оппозицию. На этот раз досталась экс-чемпионке организации Холли Холм, нокаутированной Львицей в первом раунде красивейшим хай-киком! Нунис реально выглядит устрашающе, и лёгкая победа над столь именитой спортсменкой, коей является Холм, — тому яркое подтверждение. Послужной список бразильянки действительно впечатляет. Помимо Дочери Проповедника в нём действительно звёздные имена женского ММА: Миша Тейт, Ронда Роузи, Валентина Шевченко, Крис Сайборг. Потрясающе…

На один шаг ближе к олимпу UFC этим утром стал 34-летний американский боец Хорхе Масвидал. Для победы над ранее непобеждённым экс-чемпионом Bellator и ONE FC Беном Аскреном Хорхе потребовалось… 5 секунд. Новый рекорд в истории UFC! Масвидал — главный претендент на поединок с чемпионом организации в полусреднем весе Камару Усманом, и для этого ему потребовалось только выпрыгнуть коленом вперёд. Ставший обыденным геймплан Аскрена, состоящий из банальной попытки перевода в партер с первых же секунд поединка, на этот раз не сработал. Масвидал отработал на пять с плюсом и отомстил оппоненту за весь трешток в свой адрес. Браво, Хорхе!

Ещё одной неожиданностью турнира UFC 239 стало сокрушительное поражение экс-чемпиона организации в среднем весе Люка Рокхолда. Для одноклубника Хабиба Нурмагомедова по клубу АКА поединок против поляка Яна Блаховича стал дебютом в полутяжёлом весе и, в случае победы, возможностью сойтись в следующем выступлении с Джоном Джонсом. Но план пытающегося выглядеть высокомерно с соперниками Рокхолда не сработал: Блахович нокаутировал американца левым хуком во втором раунде, тем самым пустив карьеру зрелищного Люка под откос. Что ж, в ближайшее время поединка Джон — Рокхолд мы не увидим, и тут возникает резонный вопрос: с кем драться чемпиону? Может, завершить трилогию с Даниэлем Кормье?

ГЛАВНЫЙ КАРД

Майкл Киеса победил Диего Санчеза единогласным решением судей (30-26, 30-26, 30-26).

победил единогласным решением судей (30-26, 30-26, 30-26). Ян Блахович нокаутировал Люка Рокхолда во втором раунде (1:39).

нокаутировал во втором раунде (1:39). Хорхе Масвидаль нокаутировал Бена Аскрена в первом раунде (0:05).

нокаутировал в первом раунде (0:05). Аманда Нуньес победила Холли Холм техническим нокаутом в первом раунде (4:10).

ГЛАВНЫЙ БОЙ ВЕЧЕРА