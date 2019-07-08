Железный человек РПЛ. Почему Сёмин — главный супергерой российского футбола

Юрий Сёмин снова завоевал трофей с "Локомотивом" — уже четвёртый за три года. Столько кубков за такое время в России больше не выиграл никто. Лайф — о том, почему Юрий Палыч — настоящий супергерой РПЛ.

После завоевания третьего для себя и третьего же для "Локомотива" Суперкубка России Юрий Сёмин был невероятно спокоен на пресс-конференции. Не жаловался на состав, который у него явно не лучший с количественной точки зрения. Поблагодарил организаторов, всех своих футболистов и стадион "Динамо", который для него определённо фартовый: здесь Сёмин выиграл чемпионат России и три кубка страны. Теперь вот и Суперкубок. Всё это с "Локомотивом", конечно же.

Сёмин вернулся в родной для себя клуб в 2016 году. С того момента Юрий Палыч — абсолютно лучший тренер России. За три года он взял уже четыре трофея: два кубка страны, золото РПЛ и Суперкубок России.

Сёмин — самый титулованный тренер в истории России В российский период Олег Романцев и Валерий Газзаев выиграли по 11 титулов. Сёмин — 12. Юрий Палыч первым трижды взял Суперкубок. Фото © Фото © AP Photo / Martin Meissner

В нынешних реалиях российского футбола Сёмин — настоящий супергерой. Юрия Палыча смело можно сравнить с главным героем кинокомиксов Marvel — Железным человеком. А почему нет? Сёмин — тоже гений, наверняка миллиардер (миллионер уж точно), самой собой, филантроп, разве что только не плейбой — недавно сыграл золотую свадьбу со своей супругой. Но, как мы помним из фильмов, Тони Старк тоже в конечном счёте нашёл себя в семейной жизни, так что совпадение, можно смело сказать, полное.

Но как Сёмину удаётся оставаться таким крутым даже в 72 года? Ведь те самые коллеги по цеху Газзаев и Романцев, которые, кстати, намного младше Юрия Палыча, давно уже не при делах. Один — в Госдуме, а второй уже почти 15 лет как на рыбалке.

Дело в том, что Сёмин всё ещё невероятно молод. Причём как душой, так и телом. И фанаты его обожают. Помните хоть один клуб РПЛ, у которого есть регулярная кричалка про главного тренера? А вот "Юрий Палыч, оле-оле-оле" стала уже легендарной. А есть и другая вариация: "Только Сёмин Юрий Палыч, хэй-хэй". Взгляните, как тренер заряжает её вместе с фанатами "Локо".

Ничем не хуже Дмитрия Баринова, а ведь тренер старше своего футболиста на целых полвека! Но по Сёмину никак не скажешь, что ему уже за 70. Он активно путешествует, модно одевается и ведёт страницу в "Инстаграме", откуда это всё легко узнать.

Единственное, в чём Сёмин консервативен, — это выбор музыки. "Современная долбёжка" ему не по душе, а потому в победной раздевалке "Локомотива" символично играет "День Победы".

Юрий Сёмин действительно напоминает супергероя Marvel Железного человека. И вот почему:

Тони Старк никогда не был самым популярным героем комиксов. У издательства DC были Супермен и Бэтмен, а у того же Marvel гораздо большей популярностью пользовался Человек-паук. Но именно в киносаге "Мстители" главным и самым харизматичным героем всех фильмов стал именно Железный человек.

То же самое можно сказать и о Сёмине. Те же Романцев и Газзаев сверкали ярче: один выиграл восемь чемпионатов России, другой стал единственным российским тренером, взявшим Кубок УЕФА. Но где они сейчас? А Сёмин в строю и штампует трофеи как никогда прежде.

Железный человек известен своим гениальным умом и кучей новых технологий, которые он сам создаёт. Сёмин — тоже новатор в футбольном плане. А как иначе оставаться востребованным в профессии, где уже вполне успешно работают люди, которые вдвое моложе? Только за счёт постоянного обучения, изобретения и переизобретения новых тактик и стратегий.

Тони Старк — весьма своенравная и свободолюбивая личность. Он не любит подчиняться руководству, предпочитая действовать на своё усмотрение. С Сёминым та же история. Регулярные конфликты и закулисные сражения с президентами "Локомотива" это только подтверждают. Причём, судя по количеству завоёванных трофеев, в пользу клуба.

Ещё один занятный факт для сравнения: Железный человек в комиксах успел побывать и в роли директора организации Щ.И.Т., но лучше всего себя проявлял в роли лидера команды мстителей. Точно так же и Сёмин: попробовал себя на посту президента "Локомотива", но именно в тренерском кресле добивается наибольших успехов.

В кино Железный человек стал наставником для талантливого парня, желающего быть супергероем, — Человека-паука. А сколько таких юных гениев было у Сёмина? Лоськов, Сычёв, Билялетдинов в недавнем прошлом, братья Миранчуки, Баринов и Жемалетдинов — сейчас. К слову, именно дубль Алексея Миранчука принёс "Локомотиву" Суперкубок России в битве с "Зенитом".

В конце концов, каким ещё, если не железным, назвать человека, который продолжает работать на самом высоком уровне и побеждать своих более молодых коллег? Причём тут вряд ли уместна история про "находит силы", ведь у Юрия Палыча ещё вагон идей, энтузиазма и молодецкого запала.

На большом экране история Тони Старка в качестве Железного человека уже закончилась. А Сёмин даже в 72 года будто только начинает. Удивит ли Юрий Палыч в новом сезоне РПЛ?