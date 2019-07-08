Защитник сборной России Марио Фернандес был признан лучшим игроком ЦСКА прошлого сезона по итогам голосования, которое проходило на официальном сайте клуба. Натурализованный бразилец набрал 37% голосов. Второе место занял Фёдор Чалов, а замкнул тройку лидеров Никола Влашич.
🔴🔵 Болельщики #ЦСКА признали Марио Фернандеса лучшим игроком команды в сезоне-2018/19! https://t.co/qPLpNZ0Yag pic.twitter.com/QKvqvhJo7U— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 8 июля 2019 г.
Отмечается, что в голосовании принимали участие 8802 человека.