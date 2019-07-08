Фернандес был признан лучшим игроком ЦСКА прошлого сезона

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Фото © Олег Бухарев / ТАСС

Армейский клуб подвёл итоги голосования за звание лучшего игрока в сезоне 2018/19.

Защитник сборной России Марио Фернандес был признан лучшим игроком ЦСКА прошлого сезона по итогам голосования, которое проходило на официальном сайте клуба. Натурализованный бразилец набрал 37% голосов. Второе место занял Фёдор Чалов, а замкнул тройку лидеров Никола Влашич.

Отмечается, что в голосовании принимали участие 8802 человека.

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