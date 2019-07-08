Ибрагимович собрал команду мечты из одиннадцати Ибрагимовичей

По мнению шведского нападающего, идеальным тренером этой команды тоже должен стать он.

Шведский нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович представил идеальную команду мечты. В неё форвард одиннадцать раз включил самого себя из разных отрезков футбольной карьеры.

— Моя любимая команда всех времён. Осталось только выбрать тренера. Может, им будет Златан? — написал Ибрагимович.

My favourite team of all time. I only have to decide the coach. Maybe will be Zlatan pic.twitter.com/MvRN5krxPc — Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) 8 июля 2019 г.

Златан Ибрагимович за время своей карьеры успел поиграть в "Мальмё", "Аяксе", "Ювентусе", "Интере", "Барселоне", "Милане", ПСЖ, "Манчестер Юнайтед", а сейчас выступает за "Лос-Анджелес Гэлакси". Кроме того, Златан является лучшим бомбардиром в истории сборной Швеции.

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