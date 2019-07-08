Фигуристка Боброва объявила о завершении карьеры

О важном решении олимпийская чемпионка Сочи сообщила на своей странице в "Инстаграме".

Известная российская фигуристка Екатерина Боброва, выступающая в танцах на льду с Дмитрием Соловьёвым, объявила о завершении карьеры.

— Это были потрясающие годы труда, побед и поражений. Фигурное катание закалило меня как спортсмена и многому научило. Эта большая часть меня и моей жизни подошла к завершению. Но я перелистываю страницу, и начинается не менее интересная и полная приключений жизнь, — написала она.

Также она отметила, что помимо воспитания ребёнка будет участвовать в различных шоу, где её и можно будет увидеть.

Напомним, что Боброва является олимпийской чемпионкой Сочи в командном зачёте и серебряным призёром Игр в Пхёнхчане. Также она многократно поднималась на пьедестал чемпионатов мира и Европы.

После Олимпийских игр 2018 года взяла паузу в карьере и впервые стала мамой.