Фигуристка Боброва объявила о завершении карьеры

Известная российская фигуристка Екатерина Боброва, выступающая в танцах на льду с Дмитрием Соловьёвым, объявила о завершении карьеры.
— Это были потрясающие годы труда, побед и поражений. Фигурное катание закалило меня как спортсмена и многому научило. Эта большая часть меня и моей жизни подошла к завершению. Но я перелистываю страницу, и начинается не менее интересная и полная приключений жизнь, — написала она.
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Друзья, болельщики и просто любители фигурного катания! Из-за многочисленных вопросов хочется сделать официальное заявление. Я завершаю свой путь в спорте! И делаю это ни о чём не жалея и с радостью в сердце! Это были потрясающие годы труда, побед и поражений. Дружбы, новых знакомств и приключений! Фигурное катание закалило меня как спортсмена и многому научило! Эта большая часть меня и моей жизни подошла к завершению. Но я перелистываю страницу и начинается не менее интересная и полная приключений жизнь! В первую очередь я теперь счастлива мама🤱🏻 Ну и куда же без фигурного катания?! 🙈 Мы с @dmitry_solovyev продолжим радовать вас своим катанием в шоу! Будем раскрываться в новых амплуа и удивлять невероятными образами 🙌 Хочется поклониться до земли и сказать спасибо всем тем, кто всегда был с нами и в нас верил. До последнего. Ваша Екатерина Боброва ❤ . #ВсегдаВаша #ЕкатеринаБоброва #ДоСкорыхВстреч #БоброваСоловьев #BobrovaSoloviev #фигурноекатание #figureskating #ЖизньПродложается #ТолькоВперед #DontWorryBeHappy
Также она отметила, что помимо воспитания ребёнка будет участвовать в различных шоу, где её и можно будет увидеть.
Напомним, что Боброва является олимпийской чемпионкой Сочи в командном зачёте и серебряным призёром Игр в Пхёнхчане. Также она многократно поднималась на пьедестал чемпионатов мира и Европы.
После Олимпийских игр 2018 года взяла паузу в карьере и впервые стала мамой.