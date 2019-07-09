Хейтер Трампа и защитница геев. За что борется главная футболистка мира?

Во Франции завершился женский чемпионат мира по футболу. Как и четыре года назад, победителем стала сборная США. К победе американскую команду привела 34-летняя Меган Рапино: именно она получила "Золотую бутсу" как лучший бомбардир и "Золотой мяч" как лучший игрок турнира. Но полузащитница жгла не только на футбольном поле. Рапино привлекла внимание всего мира к женскому чемпионату мира высказываниями о "чёртовом Белом доме", в который не собирается идти, и невозможности "выиграть чемпионат без геев в команде". Лайф — о главной скандалистке женского футбола.

Меган Рапино — одна из главных футболисток своего поколения в США. Она выиграла серебро ЧМ-2011, золото Олимпиады-2012 и два подряд золота ЧМ — в 2015-м и 2019-м. Причём мундиаль этого года завершился в воскресенье. Рапино вывела команду на поле в качестве капитана, забила победный гол и подняла над головой Кубок мира.

Рапино в пяти матчах турнира забила шесть голов и сделала три результативные передачи — это абсолютно топовая статистика и супервесомый вклад в победу команды. Но вряд ли бы весь мир стал говорить о Меган, если бы она сама не заявила о себе несколько громкими высказываниями. Рапино — главная бунтарка женского футбола, и на ЧМ она снова об этом напомнила.

Ненавидит Трампа

У президента США Дональда Трампа не так много сторонников среди профессиональных спортсменов. Клубы НФЛ, НХЛ и НБА то и дело отказываются посещать Белый дом из-за несогласия с его политикой ("Вашингтон" Александра Овечкина — исключение из правил). Меган в своём протестном порыве многих превзошла: она в жёсткой форме заявила о нежелании посещать президента задолго до самой победы.

Я не пойду в чёртов Белый дом. Нет, меня не будет в Белом доме. Да и нас не собираются приглашать. Сомневаюсь в этом Меган Рапино Фото © Twitter / FIFA Women's World Cup‏

Такая дерзость удивила даже самого Трампа. Президент резонно отметил, что для таких заявлений нужно для начала выиграть. И тут же пригласил команду на приём.

— Я большой поклонник американской команды и женского футбола, но Меган сначала должна выиграть, прежде чем говорить! Нужно завершить начатое! Мы ещё не приглашали Меган или команду, но теперь я приглашаю их, выиграют они или проиграют, — написал Трамп в "Твиттере".

Women’s soccer player, @mPinoe, just stated that she is “not going to the F...ing White House if we win.” Other than the NBA, which now refuses to call owners, owners (please explain that I just got Criminal Justice Reform passed, Black unemployment is at the lowest level... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 июня 2019 г.

Американки в итоге выиграли, и теперь большой вопрос, отправится ли команда и лично Рапино на приём к Трампу.

Бьётся за права ЛГБТ-сообщества

Рапино — открытая лесбиянка, она сделала каминг-аут в 2012 году. С тех пор Меган стала настоящим послом ценностей ЛГБТ-сообщества. Например, в 2018 году Рапино и её девушка Сью Бёрд (чемпионка женской НБА) стали первой однополой парой на обложке спецвыпуска журнала ESPN Body Issue.

На чемпионате мира во Франции Рапино тоже не обошлась без ярких высказываний на эту тему.

— Вперёд, геи! Невозможно выиграть чемпионат без геев в команде, раньше подобного никогда не добивались. Это наука! Меня мотивируют люди, которые симпатизируют мне, которые борются за то же, что и я, я заряжаюсь, когда пытаюсь доказать чью-то неправоту. Это изнуряет, но быть геем, быть классным в месяц гордости — это здорово! — заявила Рапино.

Поддерживает борьбу с расизмом

Рапино — одна из первых спортсменов, которые поддержали протест Колина Каперника. Американский футболист во время исполнения гимна США демонстративно остался стоять на колене, чтобы показать своё отношение к угнетению темнокожих в США. Меган вскоре повторила его жест.

The Megan Rapinoe rule? U.S. soccer adopts new policy that all players must stand during national anthems https://t.co/lqr7dHKVkS pic.twitter.com/xHbWlZpCfT — NY Daily News Sports (@NYDNSports) 4 марта 2017 г.

На эту тему спортсменка тоже высказалась во время ЧМ, приурочив свою речь ко Дню независимости США.

Эта страна была основана на множестве великих идеалов, но в то же время на рабстве. Нужно быть по-настоящему честными в этом и откровенными в разговорах об этом, чтобы мы могли смириться с этим и двигаться вперёд, сделать страну лучше для всех Меган Рапино Фото © Instagram/mrapinoe

Выступает за равенство полов в спорте

Меган давно негодует из-за того, что футболистки получают гораздо меньше коллег-мужчин. При этом женская сборная США выигрывает уже второй подряд мундиаль, а мужская даже не смогла пройти на ЧМ-2018 в России. Перед ЧМ-2019 Рапино с коллегами по сборной создала компанию по производству одежды. Она производит только вещи унисекс, а её цель — обратить внимание на дискриминацию женщин в спорте. В качестве лозунга использован изменённый девиз французской революции: Liberté, égalité, defendez ("Свобода, равенство, защита").

Основное негодование Рапино и её коллег вызывает неравная оплата труда. Почему женщины добиваются больших успехов, но получают в разы меньше? ФИФА пошла навстречу и решила удвоить призовые на чемпионате мира, но Меган и этот шаг не устроил.

— Это, безусловно, несправедливо. Нужно удвоить их сейчас, а затем умножить на два или на четыре ещё раз. Я понимаю, что по многим причинам мужской футбол в финансовом отношении намного более продвинут, чем женский, но, если вы действительно позволяете этому разрыву расти, планируете ли вы три финала на один день? Нет, — негодовала Рапино.

Три финала в один день — это ещё одно решение ФИФА, которое взбесило Рапино. Дело в том, что одновременно с финалом женского ЧМ игрались ещё финалы Кубка Америки и Кубка КОНКАКАФ. Меган считает, что в день финала чемпионата мира никаких больше матчей быть не должно, чтобы всё внимание было приковано только к нему.

Занимается благотворительностью

Рапино не только говорит, но и делает. Меган активно занимается благотворительной деятельностью. С 2017 года американка отдаёт 1% своей зарплаты фонду "Общая цель", основанному испанским футболистом Хуаном Матой. Кроме того, Рапино помогает организации GLSEN (Gay, Lesbian and Straight Education Network, или "Сеть геев, лесбиянок и их гетеросексуальных друзей в образовании") и жертвует средства в Олимпийский комитет Соединённых Штатов. С 2013 года является послом организации Athlete Ally, которая занимается борьбой с гомофобией и трансфобией в спорте.

Зачем Рапино всё это нужно?

Многие критикуют Меган за её борьбу на всех фронтах, называя её неоправданной. Но Рапино признаётся: всё это ради брата.

Брайан был настоящим кумиром для Меган и её сестры-близнеца Рэйчел. Девочки во всём старались подражать брату, а Меган и вовсе начала заниматься футболом только благодаря ему.

— Я его боготворила. Он играл на левом фланге, и я тоже. Он брал седьмой номер, я тоже брала. Даже когда он порезался кружкой, я тоже это сделала, — рассказала Рапино ESPN.

В 12 лет Брайан начал курить марихуану, потом быстро перешёл на более тяжёлые наркотики. В 15 его впервые арестовали за то, что он принёс в школу метамфетамин. В 18 парень подсел на героин и вскоре угодил в тюрьму за угон машины, уклонение от ареста и вождение под наркотиками. За решёткой он вступил в нацистскую банду и забил тело татуировками со свастикой.

Брайан пустился во все тяжкие: хранение наркотиков и оружия, нападения на других заключённых. Из-за этого восемь из 16 лет за решёткой он провёл в одиночной камере, а затем и вовсе оказался в тюрьме строгого режима — единственной в штате.

Проведя большую часть жизни в заключении, Брайан вышел на свободу и увидел, кем стала его сестра. Его поразила сила характера Меган, которая не боялась опускаться на колено во время исполнения гимна ради борьбы с расизмом. Тогда брат Рапино посмотрел на иглу в своих руках и спросил себя: "Кем стала она, а кем стал я?"

Брайан отправился на курсы реабилитации, завязал с наркотиками, начал сводить тату.

— Я хочу изменить ситуацию. Я хочу быть как Меган. Раньше я был её героем, но теперь безо всяких сомнений она — мой герой, — сказал он.

Меган говорит, что ведёт свою борьбу как на футбольном поле, так и за его пределами ради своего брата, который никогда не прекращал быть для неё кумиром.