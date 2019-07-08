Лайф узнал подробности передачи "Спартака" фанатам

Лайф попросил владельца "Спартака" Леонида Федуна рассказать подробности передачи клуба фанатам, функционер перенаправил нашего корреспондента к новоиспечённому пресс-атташе клуба Антону Лисину, который и сообщил о создании специальной рабочей группы по передаче акций клуба.
— Идею озвучил Леонид Арнольдович совсем недавно в интервью. Сейчас создана определённая рабочая группа внутри клуба, которая занимается этим вопросом. Как только у нас будет больше подробностей и после того, как мы проведём консультации с болельщиками, экспертами, мы представим уже более подробную концепцию. Есть примеры на Западе, как управляются большие клубы, такие как "Реал", "Барселона", есть примеры и в Соединённых Штатах. Мы выберем наиболее приемлемый вариант, — пояснил Лайфу Антон Лисин.