Лайф узнал подробности передачи "Спартака" фанатам

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Ранее владелец столичного клуба заявил, что в 2023 году покинет клуб и отдаст всю власть болельщикам.

Лайф попросил владельца "Спартака" Леонида Федуна рассказать подробности передачи клуба фанатам, функционер перенаправил нашего корреспондента к новоиспечённому пресс-атташе клуба Антону Лисину, который и сообщил о создании специальной рабочей группы по передаче акций клуба.

Идею озвучил Леонид Арнольдович совсем недавно в интервью. Сейчас создана определённая рабочая группа внутри клуба, которая занимается этим вопросом. Как только у нас будет больше подробностей и после того, как мы проведём консультации с болельщиками, экспертами, мы представим уже более подробную концепцию. Есть примеры на Западе, как управляются большие клубы, такие как "Реал", "Барселона", есть примеры и в Соединённых Штатах. Мы выберем наиболее приемлемый вариант, — пояснил Лайфу Антон Лисин.

Федун хочет отдать "Спартак" фанатам. А они готовы к этому?

Автор:
КГ
Кира Громова
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