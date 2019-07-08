После слов про допинг 13-летняя фигуристка из Москвы будет выступать за Украину

Федерация фигурного катания Москвы разрешила поменять спортивное гражданство Анастасии Шаботовой.

На официальном сайте Федерации фигурного катания на коньках города Москвы сообщается, что 13-летняя фигуристка Анастасия Шаботова получила разрешение выступать за Украину. Молодая спортсменка скандально прославилась в январе этого года, когда в прямом эфире в "Инстаграме" сообщила, что "для побед нужно применять много допинга".

После этих слов мама фигуристки уверяла, что её дочь не понимает значение слова "допинг", а тренер Шаботовой назвала высказывание своей ученицы глупостью.

Отметим, что Шаботова является ученицей СШ "Снежные барсы".