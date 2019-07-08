После слов про допинг 13-летняя фигуристка из Москвы будет выступать за Украину

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Кадр из видео WwwTulupRu

Федерация фигурного катания Москвы разрешила поменять спортивное гражданство Анастасии Шаботовой.

На официальном сайте Федерации фигурного катания на коньках города Москвы сообщается, что 13-летняя фигуристка Анастасия Шаботова получила разрешение выступать за Украину. Молодая спортсменка скандально прославилась в январе этого года, когда в прямом эфире в "Инстаграме" сообщила, что "для побед нужно применять много допинга".

<p>Скриншот<a href="http://ffkm.ru/images/files/019-20/docs/Protokol_Presidium_23-05-19.pdf" target="_blank"> http://ffkm.ru</a></p>

После этих слов мама фигуристки уверяла, что её дочь не понимает значение слова "допинг", а тренер Шаботовой назвала высказывание своей ученицы глупостью.

Отметим, что Шаботова является ученицей СШ "Снежные барсы".

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