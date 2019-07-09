"Краснодар" презентовал новую форму

Домашний комплект формы "Краснодара" выполнен в традиционных цветах: чёрном и зелёном, а выездная форма представлена в сочетании белого со светло-серым цветом.
⚡ Вы ждали этого события, как освежающего дождя знойным летом! 😱🤞🤯— FCKrasnodar (@FCKrasnodar) 9 июля 2019 г.
Совместно с компанией PUMA мы представляем форму на сезон 19/20 🔥
🔝🔝🔝 Тут всё 👉 https://t.co/nGEFnO9btr pic.twitter.com/ZzKKtLvzgh
Отмечается, что болельщики смогут приобрести комплекты в официальных магазинах клуба начиная с 19 июля.