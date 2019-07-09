"Краснодар" презентовал новую форму

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На сайте кубанской команды показали домашний и гостевой комплекты форм на новый сезон.

Домашний комплект формы "Краснодара" выполнен в традиционных цветах: чёрном и зелёном, а выездная форма представлена в сочетании белого со светло-серым цветом.

Отмечается, что болельщики смогут приобрести комплекты в официальных магазинах клуба начиная с 19 июля.

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