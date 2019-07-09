Глушаков написал заявление в СК на бывшую жену

Футболист пытается через суд получить право на общение и встречи с двумя дочками.

Как сообщает Super.ru, футболист "Ахмата" Денис Глушаков написал заявление в Следственный комитет на бывшую супругу Дарью. Спортсмен просит разрешить ему видеться с их общими детьми, а также он обвиняет жену в подлоге документов.

— Денис Глушаков подал исковое заявление в связи с тем, что Дарья препятствует общению отца с детьми, — пояснила адвокат Дубровская.

По её словам, адвокаты экс-супруги Глушакова "представили документы с приложением подложного заключения специалиста в целях получения незаконного решения". Дети якобы были обследованы неквалифицированным психологом.

Напомним, что Денис и Дарья после громкого скандала официально развелись в феврале этого года.