Глушаков написал заявление в СК на бывшую жену

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Фото © Антон Новодерёжкин / ТАСС

Футболист пытается через суд получить право на общение и встречи с двумя дочками.

Как сообщает Super.ru, футболист "Ахмата" Денис Глушаков написал заявление в Следственный комитет на бывшую супругу Дарью. Спортсмен просит разрешить ему видеться с их общими детьми, а также он обвиняет жену в подлоге документов.

<p>Документ. Фото ©<a href="http://super.ru/a/denis_glushakov_napisal_na_zhenu_zayavlenie_v_sk/" target="_blank"> Super.ru</a></p>

Денис Глушаков подал исковое заявление в связи с тем, что Дарья препятствует общению отца с детьми, — пояснила адвокат Дубровская.

По её словам, адвокаты экс-супруги Глушакова "представили документы с приложением подложного заключения специалиста в целях получения незаконного решения". Дети якобы были обследованы неквалифицированным психологом.

Напомним, что Денис и Дарья после громкого скандала официально развелись в феврале этого года.

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