Ехал в Казань — приехал в Питер. Как "Зенит" увёл у "Рубина" игрока "Оренбурга"?

Переход Алексея Сутормина в "Зенит" — главная трансферная бомба в РПЛ. Вряд ли кто-то бы удивился этому трансферу, всё-таки футболист является воспитанником питерского клуба, а у "Оренбурга" и "Зенита" один и тот же спонсор. Но Сутормин удивил: сначала перешёл в "Рубин", а спустя неделю — в "Зенит". Лайф объясняет, что это вообще было и можно ли так делать.

Алексей Сутормин, как и весь "Оренбург", стал одним из открытий прошлого сезона РПЛ. Только появившийся в элитном дивизионе клуб сходу принял участие в борьбе за еврокубки и остановился в шаге от Лиги Европы — на седьмом месте. Сутормин был одним из лидеров команды: он забил 8 голов и записал на свой счёт две голевые передачи.

Логично, что игра Алексея привлекла к нему внимание топ-клубов, и первым в очереди был "Зенит". Во-первых, Сутормин является воспитанником питерского клуба, и потому возвращение футболиста домой казалось логичным. Во-вторых, учитывая, что у "Зенита" и "Оренбурга" общий спонсор в лице "Газпрома", мало кто сомневался, что клубам удастся договориться.

Первые массовые информационные вбросы о готовящемся переходе полузащитника начались ещё в зимний трансферный период. Но сам Сутормин спокойно реагировал на слухи. Создавалось впечатление, что футболист не горит желанием возвращаться в "Зенит", где ему не гарантировано место в составе.

Кроме "Зенита" есть и другие российские команды с чемпионскими амбициями. Разумеется, у меня есть цель развиваться. Но при этом для меня важно чётко понимать, насколько во мне заинтересованы. Уходить куда-то, чтобы сидеть на лавке, смысла не вижу Алексей Сутормин о переходе в "Зенит" Фото © Twitter / ФК "Зенит"

Сам "Зенит" тоже не торопил события, и зимой Сутормин никуда не ушёл. Летом разговоры вспыхнули с новой силой. И пока слухи усиленно отправляли игрока в "Зенит", он взял да и подписал контракт с "Рубином". Все ахнули. А казанцы явно смаковали момент, когда им удалось увести игрока из-под носа у "Зенита".

Креативный ролик, где Сутормин зачитывал комментарии болельщиков о сомнительных перспективах "Рубина" в РПЛ, а затем отвечал им, просто взорвал футбольное информпространство. Это было свежо, дерзко и неожиданно. Неожиданно, потому что ещё в прошлом сезоне "Рубин" был вынужден расставаться с сильными футболистами в лице Сослана Джанаева и Фёдора Кудряшова из-за отсутствия возможности платить им зарплату. А теперь трансферы, да ещё и вот такие!

Просто я оказался там, где был нужнее, наверное. И где во мне были заинтересованы тренеры, руководители и сам клуб. Тут больше нечего комментировать. Я оказался в "Рубине" — и очень счастлив Алексей Сутормин о переходе в "Рубин" Фото © Twitter / "Рубин" Казань‏

В интервью Сутормина после перехода словно чувствовалось, что он слишком долго ждал предложения от "Зенита", но не дождался и решил действовать. Сам же "Зенит" был в шоке. Главный тренер Сергей Семак открыто говорил, что был заинтересован в этом игроке и теперь обескуражен его переходом в другую команду.

Сутормин тем временем осваивался в казанском клубе: дал первое интервью, провёл первый товарищеский матч в футболке "Рубина". И тут внезапный переход Алексея из "Оренбурга" в "Рубин" перебивает ещё более внезапный переход в "Зенит". Всё официально, полноценный трансфер, никаких хитрых схем с арендами и обменами игроками. "Зенит" покупает игрока "Рубина", который провёл в клубе всего неделю. Такого наш футбол ещё не видел.

Пока все пытались понять, что вообще только что произошло, самому "Рубину", потерявшему перспективного игрока атаки, оставалось только иронизировать.

Сам Сутормин тоже присоединился к насмешкам над ситуацией.

А "Зенит" красиво закольцевал эту странную историю роликом в стиле популярного в 80-90-е сериала "Санта-Барбара", который славился невероятными интригами и перипетиями сюжета.

Нейтральных болельщиков этот переход разделил на два лагеря. Одни негодовали, что "Зенит" "включил админресурс". Другие сравнивали историю Сутормина в "Рубине" с несостоявшимся переходом англичанина Джона Терри в московский "Спартак" и странным 10-месячным пребыванием итальянца Клаудио Маркизио в "Зените".

Джон Терри - легенда Спартака

Клаудио Маркизио - легенда Зенита

Алексей Сутормин - легенда Рубина



Браво этим парням! 👏 — Artem Kalinin (@kalininart) 8 июля 2019 г.

Но если отбросить в сторону шутки, то возникает серьёзный вопрос: как "Зениту" удалось провернуть такую сделку и насколько она легальна?

Алексей Сутормин: «Рад вернуться в город, который многое дал мне»



Первое интервью новичка сине-бело-голубых после возвращения в Петербург: https://t.co/bKpFZ2dVtR pic.twitter.com/Bgm0lmOiu0 — ФК «Зенит»🌊 (@zenit_spb) 8 июля 2019 г.

В прошлый раз подобное мини-расследование приходилось проводить из-за перехода того же Маркизио. Тогда "Зенит" воспользовался лазейкой в правилах и заявил итальянца уже после закрытия трансферного периода, но в отведённые две недели для найма свободных агентов, коим и являлся Клаудио после ухода из "Ювентуса".

В случае с Суторминым у многих возник другой вопрос: а это вообще законно, или "Зениту" не писаны правила? Отвечаем: вполне себе законно. В "Регламенте РФС по статусу и переходам (трансферам) футболистов" никак не лимитируется количество клубов, которое футболист может поменять во время трансферного окна.

Ограничения присутствуют в другой плоскости. Пункт 4 статьи 13 "Общие положения о регистрации футболистов" накладывает запрет на слишком частую смену клубов в течение одного игрового сезона.

Но конкретно в этом случае Сутормин сохраняет за собой возможность вернуться в тот же "Рубин" или "Оренбург" даже по ходу сезона и преспокойненько там играть. Всё дело в том, что хотя Алексей и провёл неделю в "Рубине" и даже сыграл за команду, это была лишь товарищеская встреча с "Тамбовом". Для контрольной игры футболистов не нужно регистрировать в РФС, более того, у футбольных клубов есть рабочая схема по приглашению на такие игры потенциальных новичков, у которых ещё даже нет контракта с клубом. То есть команды смотрят, как проявляет себя игрок на сборах, и уже затем решают, подписывать ли с ним профессиональное соглашение. А регистрация в РФС — дело десятое, этот процесс происходит уже непосредственно перед стартом официальных соревнований. РПЛ в этом году начинается 12 июля, так что даже у "Зенита" ещё есть достаточно времени.

Более того, вызывает интерес и финансовая сторона вопроса. Согласно данным авторитетного в вопросах переходов футболистов портала transfermarkt.com, "Рубин" заплатил "Оренбургу" за переход Сутормина 2 миллиона евро, а "Зенит" "Рубину" — уже 2,5 миллиона в той же валюте. То есть за неделю в Казани Сутормин подорожал на 500 тысяч евро, и именно на эту сумму в плюсе в итоге остался "Рубин".

Более того, Сутормин, по данным того же портала, сейчас стоит уже 3,5 миллиона евро. То есть прямо сейчас это, возможно, самый быстрорастущий актив российского футбола! И если 25-летний футболист сходу заиграет за "Зенит", то сколько же он будет стоить к зиме?

Что мы получаем в итоге? Трансфер Сутормина действительно странный, но при этом абсолютно законный и экономически выгодный со всех сторон.

"Оренбург" заработал 2 миллиона евро на трансфере;

"Рубин" заработал полмиллиона евро буквально из воздуха;

"Зенит" получил сильного футболиста с российским паспортом за сравнительно небольшие деньги;

А агенты Сутормина умудрились дважды за неделю получить свои комиссионные!

Ущерб от этого трансфера получился больше репутационным. Теперь нейтральные болельщики получили очередной повод говорить о том, что "Зенит" ослабляет конкурентов и скупает всех и вся. Хотя фактически Сутормин — воспитанник клуба, и рано или поздно при хорошей игре он бы всё равно, скорее всего, вернулся. В немецком чемпионате "Бавария" такой трансферной политики никогда не чуралась, и это ей принесло множество титулов.

И, конечно, остаётся только пожалеть "Оренбург". Очень яркой тренерской команде — дебютанту РПЛ во втором сезоне явно будет сложнее, потому что команда потеряла уже восемь сильных футболистов, а заменить их буквально некем.

Что касается "Рубина", то казанцы и без Сутормина здорово закупились. Чего стоит только трансфер Хвичи Кварацхелии, из-за ухода которого заплакал даже железный человек Юрий Сёмин.

Тем интереснее будет следить за новым сезоном РПЛ, который, даже не стартовав, уже дарит нам множество интриг.