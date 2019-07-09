Прядкин: Расширение РПЛ можно рассматривать после ЧМ-2022

Президент РПЛ на пресс-конференции, посвящённой старту нового сезона, рассказал, почему в ближайшее время не стоит ждать расширения лиги.

Президент Российской премьер-лиги Сергей Прядкин не исключил возможность расширения лиги после ЧМ-2022 за счёт привлечения команд из стран СНГ.

— Учитывая масштабы нашей страны, было бы здорово, если бы в РПЛ было больше команд. Но для этого важно иметь не только спортивную базу, но и финансовую стабильность. Мы к этому пока не готовы, — сказал Прядкин на пресс-конференции. — Мы уже доложили о возможных вариантах, учитывая плотность календаря. Вопрос о расширении лиги можно рассматривать только после 2022 года.

Также он рассказал, что перед Суперкубком России состоялась встреча с представителями Армении, Белоруссии и Казахстана. Стороны выразили беспокойство, что не смогут конкурировать с российскими клубами за попадание в еврокубки.