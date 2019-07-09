В "Спартаке" выбрали нового капитана после ухода Глушакова

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Фото © Twitter / FC Spartak Moscow‏

Новую для себя роль на постоянной основе будет исполнять защитник Георгий Джикия.

Московский "Спартак" после ухода из клуба Дениса Глушакова временно оставался без капитана. Сегодня на базе в Тарасовке красно-белые это исправили. Главный тренер клуба Олег Кононов официально повязал капитанскую повязку защитнику клуба Георгию Джикии.

В отсутствие Джикии роль капитана будет исполнять полузащитник Роман Зобнин.

Зобнин и Джикия — футболисты сборной России. Оба пришли в "Спартак" в 2016 году, выиграли с клубом чемпионат и Суперкубок страны. На двоих провели за клуб более 150 матчей.

"Спартак" начнёт новый чемпионат России домашним матчем с ФК "Сочи" 13 июля в 19:00. В прошлом сезоне москвичи финишировали на пятом месте.

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