В "Спартаке" выбрали нового капитана после ухода Глушакова

Новую для себя роль на постоянной основе будет исполнять защитник Георгий Джикия.

Московский "Спартак" после ухода из клуба Дениса Глушакова временно оставался без капитана. Сегодня на базе в Тарасовке красно-белые это исправили. Главный тренер клуба Олег Кононов официально повязал капитанскую повязку защитнику клуба Георгию Джикии.

🔥 Георгий Джикия — новый капитан «Спартака»



Сегодня перед началом утренней тренировки главный тренер красно-белых Олег Кононов объявил о назначении нового капитана команды. Им стал Георгий Джикия. Вице-капитаном назначен Роман Зобнин.https://t.co/pge8a2KRM1#Джикия #Зобнин pic.twitter.com/xf7c7caL0k — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 9 июля 2019 г.

В отсутствие Джикии роль капитана будет исполнять полузащитник Роман Зобнин.

Зобнин и Джикия — футболисты сборной России. Оба пришли в "Спартак" в 2016 году, выиграли с клубом чемпионат и Суперкубок страны. На двоих провели за клуб более 150 матчей.

"Спартак" начнёт новый чемпионат России домашним матчем с ФК "Сочи" 13 июля в 19:00. В прошлом сезоне москвичи финишировали на пятом месте.