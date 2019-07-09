"Марсель" хочет заполучить Дзюбу

Переходу капитана сборной России может поспособствовать главный тренер французского клуба Андре Виллаш-Боаш.

Нападающий "Зенита" Артём Дзюба может продолжить карьеру в европейском чемпионате. Однако речь идёт не об Англии, которую так любит капитан сборной России, а о Франции. Местный "Марсель" проявляет интерес к Дзюбе и в ближайшее время может оформить его переход.

Les amis l'OM va peut-être se pencher sur Dzyuba (ex AVB) demande de prêt possible dans les heures à venir — cordo.bastien (@cordobastien) 9 июля 2019 г.

По словам журналиста Le Phoceen Бастьен Кордолеани, "Марселю" интересен вариант с арендой Дзюбы, и французы в ближайшее время могут направить предложение "Зениту".

Дзюба в прошедшем сезоне стал чемпионом России с "Зенитом", форварда признали лучшим игроком сезона. "Марсель" занял пятое место в чемпионате Франции. Сейчас его тренирует бывший наставник "Зенита" Андре Виллаш-Боаш.

В Лиге 1 выступает ещё один игрок сборной России — Александр Головин, который год назад перешёл в "Монако".