Пловец-допингист спас тонущего человека на пляже на Сардинии

Тот упал с надувного единорога и начал тонуть, так как у него свело ноги в холодной воде.

37-летний итальянский пловец Филиппо Маньини стал настоящим героем во время отдыха на Сардинии. Многократный чемпион мира и призёр Олимпиады-2004 помог тонущему человеку. 45-летний мужчина вместе с мужем катался на надувном единороге, но упал в воду, у него свело ноги, и он начал тонуть. Маньини вовремя подоспел на помощь, удерживая голову утопающего над водой до приезда спасателей.

— Он был очень напуган и наглотался солёной воды. Когда я до него добрался, он не мог говорить. Достать его из воды было проблематично, поэтому я положил его голову на надувную подушку. Я просто сделал то, что должен был, — цитирует Маньини Би-би-си.

Маньини — четырёхкратный чемпион мира, 17-кратный чемпион Европы и бронзовый призёр ОИ-2004 по плаванию. В 2018 году итальянец был дисквалифицирован на четыре года за использование запрещённых препаратов и участие в допинговой схеме.