Футбол и откровения. Как "Локомотив" встретился с болельщиками в Черкизове

Московские железнодорожники провели традиционную встречу со своими болельщиками перед началом чемпионата страны.

В Москве на стадионе в Черкизове руководство и игроки московского "Локомотива" встретились со своими болельщиками. Мероприятие длилось почти пять часов. За это время футболисты "Локо" получили серебряные медали минувшего чемпионата страны, сыграли в футбол с фанатами и ответили на их острые вопросы.

Начало мероприятия было намечено на 19:00, однако старт был отложен на час. Как и положено, первым поприветствовало собравшихся в этот летний вечер на стадионе болельщиков руководство клуба и лиги в лице генерального директора железнодорожников Василия Кикнадзе и президента РПЛ Сергея Прядкина. Последнего, к слову, болельщики встретили свистом.

— Уважаемые болельщики! Дайте мне сказать, а потом, если хотите, шумите, — начал своё выступление президент РПЛ. — От души поздравляю всех болельщиков и команду "Локомотив" с серебряными медалями. Наверное, вы хотели большего и ставите планку по завоеванию самых высоких наград. У нас очень интересный чемпионат, в котором сложно предугадать победителя. Успехов вам в новом сезоне.

Далее под бурные овации на поле вышли футболисты и тренерский штаб команды, которым были вручены серебряные медали чемпионата страны. Всё это происходило на фоне двух завоёванных железнодорожниками трофеев — Кубка России и Суперкубка. Отдельных аплодисментов удостоился уже бывший игрок "Локомотива" Дмитрий Тарасов, чьё имя фанаты скандировали особенно громко.

Тара попрощался с Локо pic.twitter.com/1Xjnjjz7SN — Сергей Расто (@rasto1023) 10 июля 2019 г.

Самой интригующей частью мероприятия стал получасовой матч между основным составом "Локомотива" и командой болельщиков. Как нам сказали в клубе, отбор в команду болельщиков шёл два дня. Было много желающих выйти на поле против своих любимцев. В просмотрах приняло участие свыше ста человек. В итоге команда из 22 игроков была собрана, и, нужно отметить, боролась она на поле с вице-чемпионами страны весьма неплохо, хоть и уступила своим кумирам 0:4. У "Локо" голами отметились Фёдор Смолов, Алексей Миранчук и Никита Дорофеев.

Федор Смолов забивает своим болельщикам pic.twitter.com/gY1VRzB1Ch — Сергей Расто (@rasto1023) 10 июля 2019 г.

Никита Дорофеев делает счёт 3:0 pic.twitter.com/FGF6JNW8jC — Сергей Расто (@rasto1023) 10 июля 2019 г.

— Мы очень нервничали перед этим ответственным матчем, — пошутил в перерыве нападающий "Локомотива" Фёдор Смолов.

А главный тренер железнодорожников Юрий Сёмин на вопрос Лайфа о важности таких игр ответил с полной серьёзностью.

— Такие матчи обязательно нужны. Во-первых, это дань болельщикам, во-вторых, это определённое шоу, которое сегодня впервые прошло здесь. И в результате всего этого мы имеем хорошие взаимоотношения с болельщиками.

Перед игрой "Локомотив" презентовал фанатам своего бразильского новичка 22-летнего защитника Серкейра Мурило, подписавшего с клубом пятилетний контракт.

Далее было общение болельщиков с командой, главным тренером и генеральным директором железнодорожников Василием Кикнадзе. Разговор получился серьёзным. Болельщиков интересовали проблемы с повышением стоимости сезонных абонементов на домашние матчи родной команды, утечка информации (порой не самой достоверной) из клуба в прессу, а также ситуация с Дмитрием Тарасовым и голкипером Маринато Гильерме.

Маринато Гилерме о своём будущем pic.twitter.com/zQ1y2RaP2N — Сергей Расто (@rasto1023) 10 июля 2019 г.

Вратарь железнодорожников Маринато Гильерме рассказал, что пока не удалось договориться с клубом о продолжении контракта, который заканчивается в декабре.

— Я хочу закончить карьеру в "Локомотиве", но не всё зависит от меня, к сожалению. Считаю, что клуб должен идти навстречу человеку, который провёл в команде 12 лет. На данный момент я этого не вижу, — сказал голкипер.

Гильерме также высказался по ситуации с Дмитрием Тарасовым, с которым боссы "Локо" не стали продлевать контракт, футболисту пришлось залечивать травму за свой счёт.

— Дима Тарасов играл здесь 10 лет, но отношение к нему было неприятным, — заявил он.

Генеральному директору "Локо" Василию Кикнадзе пришлось держать ответ перед болельщиками и объяснять им причину подорожания на 60% сезонных абонементов.

— Это тяжёлый вопрос. Мы допустили серьёзную ошибку, что заранее не предоставили и не разъяснили свою абонементную программу. В этом году темпы продаж абонементов на 25% выше, чем в прошлом. Все эти деньги пойдут на улучшение условий болельщикам. У нас в планах сделать обогрев мест. Чтобы было комфортно смотреть футбол в холодное время года. За прошлый сезон мы заработали 500 миллионов. Наша задача на ближайшее время — выйти на уровень двух миллиардов, — заявил функционер.

Встреча закончилась ближе к полуночи. Она получилась продуктивной как для поклонников красно-зелёных, так и для самих официальных лиц и футболистов "Локомотива". За эти пять часов у участников этого мероприятия было время и повеселиться, и обсудить серьёзные вопросы, которые невозможно решить без такого вот, можно сказать, семейного диалога. А слово "семья" произносилось в этот вечер много раз.