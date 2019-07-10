Кто может возглавить турнир UFC в Москве 9 ноября?

Лучшая организация на планете в сфере смешанных единоборств Ultimate Fighting Championship анонсировала список турниров, которые будут устроены промоушеном до конца 2019 года, и вполне ожидаемо, что в нём оказалась Москва. Слухи о проведении ивента в столице России 9 ноября подтвердились.

Занимательно, но ровно за сутки до официального анонсирования турнира в Москве президент UFC Дана Уайт на пресс-конференции с журналистами отметил, что не слышал ничего о готовящемся событии в России, и дал совет не верить слухам.

Сильнейший и самый популярный на планете промоушен уже провёл два ивента на территории нашей страны, и оба раза эти события возглавили поединки с участием Алексея Олейника. Как будет на этот раз? Пока нет никакой информации, кто из российских и мировых топов примет участие в турнире 9 ноября. Но, по некоторым данным, проект в Москве может возглавить бой с участием звёздного проспекта полулёгкой весовой категории Забита Магомедшарипова.

Как отмечал Лайф ранее, соперником "дагестанского Брюса Ли" с большой долей вероятности станет зрелищный финишер Чан Сунг Джанг по прозвищу Корейский Зомби.

Второй вероятный кандидат на участие в ивенте в столице России — двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова Абубакар Нурмагомедова, чей дебют в UFC был изначально запланирован на 7 сентября в Абу-Даби, но, по словам Орла, травма руки не позволит ему это сделать в Эмиратах.

— Дата дебюта в UFC Абубакара Нурмагомедова переносится с Абу-Даби в Москву. Мы с командой сделали всё, чтобы он выступил с нами на UFC 242, но хирургическое вмешательство не позволяет ему восстановиться к сентябрю. Как Абубакар Нурмагомедов сам говорит, это ему не помешает быть рядом и крепко держать знаменитую папаху, — написал Хабиб в "Инстаграме".