Тарасов сообщил, что "Локомотив" пригрозил ему судом

Бывший футболист железнодорожников написал пост в социальной сети об уходе из клуба, где провёл девять лет.

Футболист Дмитрий Тарасов признался, что "Локомотив" пригрозил ему судом.

— Несмотря на то что у нас сложились разногласия с нынешним руководством клуба и мне пригрозили судом, я хочу, чтобы вы знали, что душой и сердцем я всегда буду с "Локо". Девять прекрасных лет невозможно омрачить такими моментами. Спасибо большое Сёмину Юрию Павловичу за то, что позвал меня на награждение. Да и вообще — спасибо огромное за всё, — написал Дмитрий.

Напомним, что Тарасов выступал за "Локо" с 2010 года. В настоящий момент неизвестно, где он продолжит карьеру.