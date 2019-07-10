Тарасов сообщил, что "Локомотив" пригрозил ему судом

Футболист Дмитрий Тарасов признался, что "Локомотив" пригрозил ему судом.
— Несмотря на то что у нас сложились разногласия с нынешним руководством клуба и мне пригрозили судом, я хочу, чтобы вы знали, что душой и сердцем я всегда буду с "Локо". Девять прекрасных лет невозможно омрачить такими моментами. Спасибо большое Сёмину Юрию Павловичу за то, что позвал меня на награждение. Да и вообще — спасибо огромное за всё, — написал Дмитрий.
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Несмотря на то, что у нас сложились разногласия с нынешним руководством клуба и мне пригрозили судом, я хочу чтобы вы знали что душой и сердцем я всегда буду с Локо, 9 прекрасных лет невозможно омрачить такими моментами. Спасибо большое Сёмину Юрию Павловичу за то, что позвал меня на награждение. Да и вообще - спасибо огромное за все! @seminup
Напомним, что Тарасов выступал за "Локо" с 2010 года. В настоящий момент неизвестно, где он продолжит карьеру.